https://ria.ru/20240616/svo-1953231799.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 военных ВСУ - РИА Новости, 16.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 военных ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям трех украинских бригад, ВСУ потеряли до 90 военных, сообщило в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:30
2024-06-16T13:30
2024-06-16T13:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_5af588489cb44875f8e33e8b9770f0b2.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям трех украинских бригад, ВСУ потеряли до 90 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Покровское, Никополь Днепропетровской области и Осокоровка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 85-мм пушка Д-44", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8ea5b147d468307754ca1a05487db33d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, днепропетровская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 90 военных ВСУ за сутки