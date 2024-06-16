https://ria.ru/20240616/svo-1953231799.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 90 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 90 военных ВСУ - РИА Новости, 16.06.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 90 военных ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям трех украинских бригад, ВСУ потеряли до 90 военных, сообщило в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:30

2024-06-16T13:30

2024-06-16T13:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днепропетровская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям трех украинских бригад, ВСУ потеряли до 90 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Покровское, Никополь Днепропетровской области и Осокоровка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 85-мм пушка Д-44", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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вооруженные силы украины, днепропетровская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)