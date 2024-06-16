Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/stubb-1953201237.html
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина - РИА Новости, 16.06.2024
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина
Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, повлияв на президента России Владимира Путина, заявил президент Финляндии Александр... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T08:45
2024-06-16T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
китай
владимир путин
россия
украина
александер стубб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, повлияв на президента России Владимира Путина, заявил президент Финляндии Александр Стубб журналистам на саммите в Швейцарии. Об этом пишет Yle. "Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — сказал он. Стубб также подчеркнул роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185515.html
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, владимир путин, россия, украина, александер стубб
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Владимир Путин, Россия, Украина, Александер Стубб
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина

Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина в конфликте с Украиной

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, повлияв на президента России Владимира Путина, заявил президент Финляндии Александр Стубб журналистам на саммите в Швейцарии. Об этом пишет Yle.

"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — сказал он.
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине
01:12
Стубб также подчеркнул роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.

Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.

В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги
Вчера, 22:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайВладимир ПутинРоссияУкраинаАлександер Стубб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала