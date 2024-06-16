Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина
Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина в конфликте с Украиной
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, повлияв на президента России Владимира Путина, заявил президент Финляндии Александр Стубб журналистам на саммите в Швейцарии. Об этом пишет Yle.
"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — сказал он.
"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — сказал он.
Стубб также подчеркнул роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.
Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".