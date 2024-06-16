https://ria.ru/20240616/stubb-1953201237.html

Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина

Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина - РИА Новости, 16.06.2024

Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина

Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, повлияв на президента России Владимира Путина, заявил президент Финляндии Александр... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:45

2024-06-16T08:45

2024-06-16T08:45

специальная военная операция на украине

в мире

китай

владимир путин

россия

украина

александер стубб

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, повлияв на президента России Владимира Путина, заявил президент Финляндии Александр Стубб журналистам на саммите в Швейцарии. Об этом пишет Yle. "Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — сказал он. Стубб также подчеркнул роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185515.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html

китай

россия

украина

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в мире, китай, владимир путин, россия, украина, александер стубб