https://ria.ru/20240616/sammit-1953288511.html
Замглавы МИД Индии объяснил участие страны в саммите по Украине
Замглавы МИД Индии объяснил участие страны в саммите по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
Замглавы МИД Индии объяснил участие страны в саммите по Украине
Индия участвовала в прошедшем в Швейцарии саммите по Украине для понимания различных точек зрения, подходов и вариантов, чтобы найти путь вперед к устойчивому... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T21:22
2024-06-16T21:22
2024-06-16T21:22
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн – РИА Новости. Индия участвовала в прошедшем в Швейцарии саммите по Украине для понимания различных точек зрения, подходов и вариантов, чтобы найти путь вперед к устойчивому разрешению конфликта, заявил замглавы МИД Паван Капур, представлявший Индию на этой встрече. "Наше участие в этом саммите и постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами направлены на понимание различных точек зрения, подходов и вариантов, чтобы найти путь вперед к устойчивому разрешению конфликта. На наш взгляд, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом мы решили избегать ассоциации с совместным коммюнике или любым другим документом, подготовленным по итогам этого саммита", - заявил Капур в ходе выступления на встрече, его речь приводится на сайте МИД Индии. Капур отметил, что Индия разделяет глобальную обеспокоенность ситуацией на Украине и поддерживает любое коллективное желание способствовать мирному разрешению конфликта. Он добавил, что участие Индии во встрече в Швейцарии, а также в предыдущих встречах, основанных на украинской "формуле мира", соответствует последовательному подходу Индии, согласно которому прочный мир может быть достигнут только посредством диалога и дипломатии. "Мы по-прежнему считаем, что такой мир требует объединения всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта. Соответственно, мы продолжим взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, а также с двумя сторонами конфликта, чтобы внести свой вклад во все искренние усилия по достижению прочного мира на Украине", - подчеркнул дипломат. Конференция по Украине проводилась в Швейцарии 15-16 июня. Единственным "результатом" этой двухдневной конференции 91 страны, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций стало совместное коммюнике. При этом оно не было подписано 12 присутствующими делегациями. Среди отказавшихся - члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине в соответствии со статусом наблюдателя. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html
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в мире, индия, украина, швейцария, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, БРИКС
Замглавы МИД Индии объяснил участие страны в саммите по Украине
Замглавы МИД: Индия участвовала в саммите по Украине для понимания разных мнений
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн – РИА Новости. Индия участвовала в прошедшем в Швейцарии саммите по Украине для понимания различных точек зрения, подходов и вариантов, чтобы найти путь вперед к устойчивому разрешению конфликта, заявил замглавы МИД Паван Капур, представлявший Индию на этой встрече.
"Наше участие в этом саммите и постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами направлены на понимание различных точек зрения, подходов и вариантов, чтобы найти путь вперед к устойчивому разрешению конфликта. На наш взгляд, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом мы решили избегать ассоциации с совместным коммюнике или любым другим документом, подготовленным по итогам этого саммита", - заявил Капур в ходе выступления на встрече, его речь приводится на сайте МИД Индии.
Капур отметил, что Индия разделяет глобальную обеспокоенность ситуацией на Украине и поддерживает любое коллективное желание способствовать мирному разрешению конфликта. Он добавил, что участие Индии во встрече в Швейцарии, а также в предыдущих встречах, основанных на украинской "формуле мира", соответствует последовательному подходу Индии, согласно которому прочный мир может быть достигнут только посредством диалога и дипломатии.
"Мы по-прежнему считаем, что такой мир требует объединения всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта. Соответственно, мы продолжим взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, а также с двумя сторонами конфликта, чтобы внести свой вклад во все искренние усилия по достижению прочного мира на Украине", - подчеркнул дипломат.
Конференция по Украине проводилась в Швейцарии 15-16 июня. Единственным "результатом" этой двухдневной конференции 91 страны, половина из которых - из Европы
, а также восьми организаций стало совместное коммюнике. При этом оно не было подписано 12 присутствующими делегациями. Среди отказавшихся - члены БРИКС
, а именно Бразилия
, Индия, ЮАР
, ОАЭ
и Саудовская Аравия, а также Армения
, Бахрейн
, Индонезия
, Ливия, Мексика и Таиланд. Ватикан
не подписал декларацию саммита по Украине в соответствии со статусом наблюдателя.
В пятницу президент РФ
Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский
назвал предложение Москвы
ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк
счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".