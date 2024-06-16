https://ria.ru/20240616/sammit-1953267456.html

Зеленский упрекнул Китай за неучастие в саммите в Швейцарии

Зеленский упрекнул Китай за неучастие в саммите в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024

Зеленский упрекнул Китай за неучастие в саммите в Швейцарии

Владимир Зеленский в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии укорил Китай за неучастие и заявил, что Пекин "мог бы помочь Украине". РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:14

2024-06-16T18:14

2024-06-16T18:14

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии укорил Китай за неучастие и заявил, что Пекин "мог бы помочь Украине". Ранее Зеленский заявил, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США. "Мы хотим, чтобы Китай уважал нашу территориальную целостность и суверенитет. Я считаю, что Китай… мог бы помочь нам… Что касается друзей, то друзья это те, кто помогают, когда сложно, мне хотелось бы, чтобы Китай стал другом Украины, серьезным экономическим партнером", - сказал Зеленский, отметив, что Украина всегда уважала территориальную целостность Китая и не считает его врагом. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Она подчеркнула, что Китаю сложно участвовать во встрече в Швейцарии именно потому, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240606/kitay-1950859453.html

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