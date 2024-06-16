https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла

Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла - РИА Новости, 16.06.2024

Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале проходящий в Швейцарии саммит по урегулированию... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:36

2024-06-16T09:36

2024-06-16T14:06

специальная военная операция на украине

швейцария

в мире

дмитрий медведев

украина

джордж оруэлл (эрик артур блэр)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале проходящий в Швейцарии саммит по урегулированию конфликта на Украине, сравнив его со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла."Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников "форума мира" не знает, что он там делает и в чем его роль", — написал Медведев.По его словам, для разрешения конфликта в Швейцарию позвали только проверенных животных: "безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья". "Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах", — добавил зампред Совбеза.Во главе этой отары, по его словам, "незримо присутствует престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью", а в Швейцарию отправилась его "недалекая заместительница, которая снялась на зеленой лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой". Конференцию Медведев назвал унылой и прожигающей деньги налогоплательщиков.Конференция по Украине проходит в эти выходные на швейцарском курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. Участие в ней принимают 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники мероприятия, например вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кисида, покинули его досрочно.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заявили, что искать способы разрешения украинского конфликта без участия Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/foto-1953194221.html

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швейцария, в мире, дмитрий медведев, украина, джордж оруэлл (эрик артур блэр)