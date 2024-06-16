Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине
Венгрия в Швейцарии предложила выступить посредником между РФ и ЕС по Украине
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии. Архивное фото
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто на конференции по Украине в Швейцарии предложил свои посреднические услуги в передачи "любого сообщения" России, так как Венгрия последней в ЕС не разорвала с ней отношения.
"Возможно, мы последняя страна в Европе, кто не разорвал каналы коммуникации с РФ. Они открыты, поэтому наша роль в этом отношении необходима, в спасении молодёжи, в предотвращении дальнейшего разделения семей. Мы готовы оказать помощь и говорить с ними, но прошу не относиться к этому негативно", - сказал Сийярто, выступая на конференции.
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Он подчеркнул, что на западе Украины проживает более 150 тысяч венгерских граждан, и Будапешт в курсе, "скольких из них мобилизуют и сколько погибают".
"Мы в вашем распоряжении и готовы передать любое сообщение хоть Москве, хоть Санкт-Петербургу, куда хотите, чтобы спасти молодых и семьи и предотвратить разделение семей", - отметил Сийярто.
Венгрия неоднократно заявляла, что конференция в Швейцарии не сможет достигнуть мирного урегулирования, так как там не представлена Россия.
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Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.