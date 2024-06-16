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Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 16.06.2024 (обновлено: 14:21 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/posrednik-1953237395.html
Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине
Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине
Глава венгерского МИД Петер Сийярто на конференции по Украине в Швейцарии предложил свои посреднические услуги в передачи "любого сообщения" России, так как... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:19
2024-06-16T14:21
в мире
россия
украина
швейцария
петер сийярто
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си цзиньпин
совет европы
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто на конференции по Украине в Швейцарии предложил свои посреднические услуги в передачи "любого сообщения" России, так как Венгрия последней в ЕС не разорвала с ней отношения. "Возможно, мы последняя страна в Европе, кто не разорвал каналы коммуникации с РФ. Они открыты, поэтому наша роль в этом отношении необходима, в спасении молодёжи, в предотвращении дальнейшего разделения семей. Мы готовы оказать помощь и говорить с ними, но прошу не относиться к этому негативно", - сказал Сийярто, выступая на конференции. Он подчеркнул, что на западе Украины проживает более 150 тысяч венгерских граждан, и Будапешт в курсе, "скольких из них мобилизуют и сколько погибают". "Мы в вашем распоряжении и готовы передать любое сообщение хоть Москве, хоть Санкт-Петербургу, куда хотите, чтобы спасти молодых и семьи и предотвратить разделение семей", - отметил Сийярто. Венгрия неоднократно заявляла, что конференция в Швейцарии не сможет достигнуть мирного урегулирования, так как там не представлена Россия. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
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в мире, россия, украина, швейцария, петер сийярто, джо байден, си цзиньпин, совет европы, евросоюз, оон
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Петер Сийярто, Джо Байден, Си Цзиньпин, Совет Европы, Евросоюз, ООН, Специальная военная операция на Украине
Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине

Венгрия в Швейцарии предложила выступить посредником между РФ и ЕС по Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто на конференции по Украине в Швейцарии предложил свои посреднические услуги в передачи "любого сообщения" России, так как Венгрия последней в ЕС не разорвала с ней отношения.
"Возможно, мы последняя страна в Европе, кто не разорвал каналы коммуникации с РФ. Они открыты, поэтому наша роль в этом отношении необходима, в спасении молодёжи, в предотвращении дальнейшего разделения семей. Мы готовы оказать помощь и говорить с ними, но прошу не относиться к этому негативно", - сказал Сийярто, выступая на конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Глобалисты взвинтили ставки по Украине
6 июня, 08:00
Он подчеркнул, что на западе Украины проживает более 150 тысяч венгерских граждан, и Будапешт в курсе, "скольких из них мобилизуют и сколько погибают".
"Мы в вашем распоряжении и готовы передать любое сообщение хоть Москве, хоть Санкт-Петербургу, куда хотите, чтобы спасти молодых и семьи и предотвратить разделение семей", - отметил Сийярто.
Венгрия неоднократно заявляла, что конференция в Швейцарии не сможет достигнуть мирного урегулирования, так как там не представлена Россия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Москва снова напугала Европу
6 июня, 08:00
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Охота на ведьм в кромешной тьме — последняя радость Украины
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияПетер СийяртоДжо БайденСи ЦзиньпинСовет ЕвропыЕвросоюзООН
 
 
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