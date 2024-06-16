https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html

Победа — это поражение: Запад обнаружил еще одно ужасное государство

Победа — это поражение: Запад обнаружил еще одно ужасное государство - РИА Новости, 16.06.2024

Победа — это поражение: Запад обнаружил еще одно ужасное государство

У нас не одно событие, касающееся Индии, а два: неделю назад и вот сейчас. Начнем с первого. То есть с грозного приговора The Washington Post по поводу только... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:00

в мире

индия

россия

сша

нарендра моди

g7

брикс

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953147475_0:8:1727:979_1920x0_80_0_0_f6ccc8b26585df36a1ad565965ab8292.jpg

У нас не одно событие, касающееся Индии, а два: неделю назад и вот сейчас. Начнем с первого. То есть с грозного приговора The Washington Post по поводу только что оглашенных тогда итогов парламентских выборов в Индии.Приговор такой: в Индии сказали свое слово избиратели. Он не хотят автократии. Премьер-министр Нарендра Моди неоднократно говорил, что добивается для своей партии (Бхаратия джаната) 400 мест в парламенте с 543 креслами, а получила эта партия только 240 мест, на 63 меньше, чем на предыдущих выборах. И теперь ей "придется торговаться с коалицией, чтобы править".Что? Коалиция из нескольких партий была создана не после, а задолго до выборов, и уж, наверное, не просто так, а вот именно чтобы получить большинство и сообща создать правительство. Так и вышло, у большинства этого 292 места, Нарендра Моди в третий раз подряд принес присягу в качестве премьер-министра, до него такое удавалось только отцу независимости Джавахарлалу Неру. То есть перед нами чистый случай победы на выборах (вот пусть Макрон, или Сунак, или Шольц так победят). И мало ли что там говорили в ходе кампании насчет 400 мест… Но "вашингтонская почта" уверенно называет победу поражением.И зачитывает свой вердикт: поражение случилось оттого, что Моди и его партия — это "колесница авторитаризма и этнорелигиозной ненависти, орудие тотального доминирования в политике страны". А Индия в целом — это "репрессии против гражданского общества, заключение оппозиционеров в тюрьму, инфильтрация и захват демократических институтов, преследование мусульман".Вот, оказывается, какое жуткое государство. Мы-то думали, что, кроме России, такого в мире больше нет. Хотя, если вспомнить, году этак в 2017-18-м таким же кошмарным вдруг оказался Китай, а если совсем хорошо присмотреться, то и еще многие до и после. И вот сейчас нашего полку прибыло.Повторим: это The Washington Post, официальные лица в США пока что так не выражаются. Президент Байден, например, позвонил Нарендре Моди и поздравил его с "исторической победой". И "колесницей ненависти и авторитаризма" нынешнюю власть в Индии не называл. Однако речь об особой газете, которая не только в США, а в целом в группе западных государств если не формулирует, то обобщает "правильную" точку зрения, обязательную для прочих. То есть лидирует в создании информационных фантомов, которые могут оказать серьезное влияние на общественное мнение даже в России (здесь тоже нашлись некритически настроенные к западным СМИ, объявившие итоги выборов в Индии поражением Моди).Но зачем нужны фантомы — не просто же из желания напакостить? Кто-то хочет морально подавить целую Индию, показывая, что не она решает, что на самом деле в ней происходит, а вердикт и приговор выносится кем-то еще?Да, но не только. Тут мы переходим к цепочке событий, происходящих в данный момент. Дело в том, что в Дели собирается Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности (кстати, серьезный и очень неприятный дипломат, в отличие от легковеса и болтуна госсекретаря Тони Блинкена). А в конце недели Нарендра Моди стал гостем верхушки Запада — "Группы семи" в Италии.Вот тут и выявилось, зачем нужны информационные фантомы. Джейк Салливан пообщался в Белом доме со стадом представителей СМИ перед отъездом в Дели и подвергся избиению: а почему США позволяют Индии (и Китаю) безнаказанно не следовать американским санкциям против России? А как это администрация терпит членство Индии в БРИКС и то, что она торгует (с Россией, но не только) в рупиях, а не в долларах?Добрый и ласковый Салливан на это отвечал, что Индия — не Китай и не Россия, тут три разных вызова, но… Дальше в Дели он получает возможность молча подразумевать примерно следующее: дорогие индийские партнеры, мы-то все понимаем, но "весь мир" теперь считает вас слабыми, проигравшими выборы и ведущими возмутительную внутреннюю и внешнюю политику. И наша общественность требует, чтобы мы с вами были пожестче. Что будем делать?Теперь — о поездке Нарендры Моди в Италию на G7 (кстати, событие, в принципе, рядовое, премьер посещает его уже в третий раз в качестве гостя клуба и в составе группы из десяти лидеров стран мирового большинства). Предмет разговора членов "Семерки" с ними — искусственный интеллект, Ближний Восток и прочее. Здесь интересно посмотреть, как позиционирует себя правительство Моди на этой и всех других площадках.Мнение дипломата Анила Тригунаята, хорошо знакомого многим по его работе в Москве: Индия на встречах в Италии позиционирует себя как мост между Западом и Глобальным Югом, чтобы восстановить нормальность в развалившемся миропорядке. Это новая идея? Наоборот, говорит еще один индийский комментатор, третий кабинет Моди продолжает свою прежнюю политику балансирования между разными центрами силы — и он это отлично умеет делать, а сейчас, после выборов, взялся за знакомую работу с возросшей уверенностью.Добавим к этому, что реально провалившиеся или стоящие на грани электорального провала лидеры семи стран (а это все, кроме премьера Италии), может, и рассчитывали морально задавить Моди с помощью того самого информационного фантома. Да только он знал, что на самом деле уже выиграл выборы, а его собеседникам еще только предстоят электоральные неприятности.Здесь хочется задать "путинский" вопрос: зачем они это делают, что — тупые, как этот стол? Да, в 90-е и чуть позже казалось, что информационное оружие страшнее ядерной бомбы и на это оружие есть монополия только у Запада. Но сейчас-то не 90-е. И всю эту историю в Индии не то чтобы все, но многие запомнят надолго — со всеми вытекающими последствиями.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html

индия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

в мире, индия, россия, сша, нарендра моди, g7, брикс, аналитика