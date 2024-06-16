https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953215114.html

В Свердловской области десять человек отравились в теплице

В Свердловской области десять человек отравились в теплице - РИА Новости, 16.06.2024

В Свердловской области десять человек отравились в теплице

Десять человек отравились йодно-борным соединением в теплице под Екатеринбургом, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:06

2024-06-16T11:06

2024-06-16T14:43

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Десять человек отравились йодно-борным соединением в теплице под Екатеринбургом, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. "Десять человек пострадали от токсического воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый. На место выехали пять бригад скорой медицинской помощи из Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Как уточнили в Минздраве, за помощью к медикам обратились пять пострадавших, одна женщина госпитализирована в токсикоцентр с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных свердловчан удовлетворительное, от госпитализации они отказались, добавили в пресс-службе.В пресс-службе АО "Тепличное" уточнили, что медицинская помощь понадобилась только одному человеку. "О причинах ухудшения ее самочувствия можно будет с уверенностью говорить только после проведения медицинских анализов", - отметили в компании.

https://ria.ru/20240610/sk-1951932825.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область