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В Свердловской области десять человек отравились в теплице
В Свердловской области десять человек отравились в теплице - РИА Новости, 16.06.2024
В Свердловской области десять человек отравились в теплице
Десять человек отравились йодно-борным соединением в теплице под Екатеринбургом, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:06
2024-06-16T11:06
2024-06-16T14:43
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Десять человек отравились йодно-борным соединением в теплице под Екатеринбургом, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. "Десять человек пострадали от токсического воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый. На место выехали пять бригад скорой медицинской помощи из Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Как уточнили в Минздраве, за помощью к медикам обратились пять пострадавших, одна женщина госпитализирована в токсикоцентр с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных свердловчан удовлетворительное, от госпитализации они отказались, добавили в пресс-службе.В пресс-службе АО "Тепличное" уточнили, что медицинская помощь понадобилась только одному человеку. "О причинах ухудшения ее самочувствия можно будет с уверенностью говорить только после проведения медицинских анализов", - отметили в компании.
https://ria.ru/20240610/sk-1951932825.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Свердловская область
В Свердловской области десять человек отравились в теплице
В теплице под Екатеринбургом 10 человек отравились йодно-борным соединением