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Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине
Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине
НАТО нельзя считать оборонительным альянсом, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. "Неужели после десятилетий... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T15:19
2024-06-16T15:19
2024-06-16T15:24
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. НАТО нельзя считать оборонительным альянсом, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. "Неужели после десятилетий агрессивного расширения кто-то действительно считает НАТО оборонительным альянсом?" — отметил он. Так Кеннеди прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину станут обязательными для стран альянса. Россия не раз заявляла, что накачивание киевского режима оружием мешает урегулированию, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и становится "игрой с огнем".
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953227923.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, США, НАТО
Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине
Кеннеди-младший заявил, что НАТО нельзя считать оборонительным альянсом