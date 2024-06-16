https://ria.ru/20240616/nato-1953244901.html

Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине

Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине - РИА Новости, 16.06.2024

Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине

НАТО нельзя считать оборонительным альянсом, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. "Неужели после десятилетий... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T15:19

2024-06-16T15:19

2024-06-16T15:24

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. НАТО нельзя считать оборонительным альянсом, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. "Неужели после десятилетий агрессивного расширения кто-то действительно считает НАТО оборонительным альянсом?" — отметил он. Так Кеннеди прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину станут обязательными для стран альянса. Россия не раз заявляла, что накачивание киевского режима оружием мешает урегулированию, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и становится "игрой с огнем".

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953227923.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, сша, нато