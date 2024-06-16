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Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 16.06.2024 (обновлено: 15:24 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/nato-1953244901.html
Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине
Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине
НАТО нельзя считать оборонительным альянсом, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. "Неужели после десятилетий... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T15:19
2024-06-16T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
сша
нато
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. НАТО нельзя считать оборонительным альянсом, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. "Неужели после десятилетий агрессивного расширения кто-то действительно считает НАТО оборонительным альянсом?" — отметил он. Так Кеннеди прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину станут обязательными для стран альянса. Россия не раз заявляла, что накачивание киевского режима оружием мешает урегулированию, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и становится "игрой с огнем".
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953227923.html
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953214982.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, США, НАТО
Кеннеди-младший жестко ответил на заявление Столтенберга по Украине

Кеннеди-младший заявил, что НАТО нельзя считать оборонительным альянсом

© AP Photo / Matt RourkeРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. НАТО нельзя считать оборонительным альянсом, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

"Неужели после десятилетий агрессивного расширения кто-то действительно считает НАТО оборонительным альянсом?" — отметил он.
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Так Кеннеди прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину станут обязательными для стран альянса.

Россия не раз заявляла, что накачивание киевского режима оружием мешает урегулированию, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и становится "игрой с огнем".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергСШАНАТО
 
 
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