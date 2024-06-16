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На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 16.06.2024 (обновлено: 22:07 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/more-1953253722.html
На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море
На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море - РИА Новости, 16.06.2024
На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море
Совместное коммюнике, подписанное 80 государствами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в швейцарском курортном городе Бюргенштоке,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:24
2024-06-16T22:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
швейцария
владимир путин
михаил подоляк
джо байден
евросоюз
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БЮРГЕНШТОК (Швейцарии), 16 июн — РИА Новости. Совместное коммюнике, подписанное 80 государствами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в швейцарском курортном городе Бюргенштоке, призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Швейцарии. "Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы", — сказано в документе. Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой Престол (Ватикан), Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его. В пятницу президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статусов Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в нем в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
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украина, россия, швейцария, владимир путин, михаил подоляк, джо байден, евросоюз, совет европы, оон, в мире, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Швейцария, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Джо Байден, Евросоюз, Совет Европы, ООН, В мире, Азовское море
На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море

Участники саммита по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
БЮРГЕНШТОК (Швейцарии), 16 июн — РИА Новости. Совместное коммюнике, подписанное 80 государствами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в швейцарском курортном городе Бюргенштоке, призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Швейцарии.
"Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы", — сказано в документе.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
Вчера, 09:36
Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой Престол (Ватикан), Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его.
В пятницу президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статусов Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.
Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в нем в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияШвейцарияВладимир ПутинМихаил ПодолякДжо БайденЕвросоюзСовет ЕвропыООНВ миреАзовское море
 
 
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