На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море
Участники саммита по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море
© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
БЮРГЕНШТОК (Швейцарии), 16 июн — РИА Новости. Совместное коммюнике, подписанное 80 государствами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в швейцарском курортном городе Бюргенштоке, призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Швейцарии.
"Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы", — сказано в документе.
Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой Престол (Ватикан), Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его.
В пятницу президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статусов Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.
Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в нем в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.