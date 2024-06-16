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На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море

На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море - РИА Новости, 16.06.2024

На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море

Совместное коммюнике, подписанное 80 государствами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в швейцарском курортном городе Бюргенштоке,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:24

2024-06-16T16:24

2024-06-16T22:07

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БЮРГЕНШТОК (Швейцарии), 16 июн — РИА Новости. Совместное коммюнике, подписанное 80 государствами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в швейцарском курортном городе Бюргенштоке, призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Швейцарии. "Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы", — сказано в документе. Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой Престол (Ватикан), Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его. В пятницу президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статусов Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в нем в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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швейцария

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