https://ria.ru/20240616/meditsina-1953287080.html

Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов

Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов - РИА Новости, 16.06.2024

Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов

Минздрав России одобрил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, они в том числе содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T21:03

2024-06-16T21:03

2024-06-16T21:03

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минздрав России одобрил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, они в том числе содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, в ходе которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение, соответствующий документ опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций министерства здравоохранения. "Искусственный аборт (медицинский аборт)... Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ",- говорится в документе. В разделе рекомендаций для пациента сказано, что женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение. Кроме того, в рекомендациях отмечается, что аборт является небезопасной процедурой с риском различных осложнений, среди которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, также возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств. В случае, когда женщина решилась на медикаментозный аборт, но изменила решение при приеме первых таблеток, ей нужно немедленно обратиться к врачу, который выполнит УЗИ и при наличии сердцебиения у плода назначит лечение, направленное на сохранение беременности. При этом пациентка должна знать, что таблетки могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка, отмечается в рекомендациях. Там также указано, что еще до выполнения медицинского аборта пациентке будут даны рекомендации по контрацепции, которая назначается сразу после выполнения аборта.

https://ria.ru/20240531/opros-1949696261.html

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россия, здоровье - общество, общество