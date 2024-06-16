https://ria.ru/20240616/kisida-1953226121.html

Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2,5 часа

Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости, 16.06.2024

Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2,5 часа

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вернулся на родину, пробыв на конференции по Украине около двух с половиной часов, следует из подсчетов РИА Новости на... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:34

2024-06-16T12:34

2024-06-16T14:41

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ТОКИО, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вернулся на родину, пробыв на конференции по Украине около двух с половиной часов, следует из подсчетов РИА Новости на основании программы пребывания премьера в Швейцарии и сообщений СМИ. Кисида вылетел из Италии, где участвовал во встрече G7, в 13:47 по местному времени и в 15:26 прибыл в Цюрих. Затем он направился в Бюргеншток, камеры прямой трансляции зафиксировали его приезд на конференцию в 17:03. До фотосессии, которая состоялась примерно в 19:00, японский премьер-министр выступил с речью. Через полчаса, в 19:30, он, как и планировалось, уже покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда в 21:07 благополучно вылетел в Токио. Таким образом, Кисида почтил своим присутствием конференцию по Украине не более чем на два с половиной часа. Полет на родину занял почти 13 часов, в 16:49 по Токио премьер приземлился в аэропорту Ханэда. Конференция по Украине проходит в эти выходные на швейцарском курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. Участие в ней принимают 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники мероприятия, например вице-президент США Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заявили, что искать способы разрешения украинского конфликта без участия Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/foto-1953194221.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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в мире, россия, швейцария, украина, фумио кисида, джо байден, си цзиньпин