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В США заявили об отказе фрегата ВМС Ирана спасать экипаж украинского судна - РИА Новости, 16.06.2024
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04:00 16.06.2024 (обновлено: 08:15 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/jamaran-1953189871.html
В США заявили об отказе фрегата ВМС Ирана спасать экипаж украинского судна
В США заявили об отказе фрегата ВМС Ирана спасать экипаж украинского судна - РИА Новости, 16.06.2024
В США заявили об отказе фрегата ВМС Ирана спасать экипаж украинского судна
Фрегат Jamaran ВМС Ирана, находившийся недалеко от украинского сухогруза Verbena, атакованного силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T04:00
2024-06-16T08:15
в мире
иран
йемен
аденский залив
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Фрегат Jamaran ВМС Ирана, находившийся недалеко от украинского сухогруза Verbena, атакованного силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", не ответил на сигнал бедствия моряков, с таким утверждением выступило на своей странице в соцсети X Центральное командование ВС США (CENTCOM).По данным командования, фрегат находился в восьми милях от терпящего бедствия судна.Иранская сторона пока не прокомментировала эту информацию.Ранее в Пентагоне заявили, что судно Verbena в субботу днем подало сигнал бедствия, означающий эвакуацию экипажа. На такой шаг морякам пришлось пойти из-за невозможности потушить пожар на борту. Экипаж подобрало другое судно.Сами хуситы ранее заявили, что атакованное ими судно Verbena затонуло в Аденском заливе.
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иран
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в мире, иран, йемен, аденский залив, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
В мире, Иран, Йемен, Аденский залив, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
В США заявили об отказе фрегата ВМС Ирана спасать экипаж украинского судна

CENTCOM: фрегат ВМС Ирана не ответил на сигнал бедствия с украинского судна

© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат Jamaran ВМС Ирана
Фрегат Jamaran ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Фрегат Jamaran ВМС Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Фрегат Jamaran ВМС Ирана, находившийся недалеко от украинского сухогруза Verbena, атакованного силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", не ответил на сигнал бедствия моряков, с таким утверждением выступило на своей странице в соцсети X Центральное командование ВС США (CENTCOM).
По данным командования, фрегат находился в восьми милях от терпящего бедствия судна.
Иранская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Ранее в Пентагоне заявили, что судно Verbena в субботу днем подало сигнал бедствия, означающий эвакуацию экипажа. На такой шаг морякам пришлось пойти из-за невозможности потушить пожар на борту. Экипаж подобрало другое судно.
Сами хуситы ранее заявили, что атакованное ими судно Verbena затонуло в Аденском заливе.
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В миреИранЙеменАденский заливВооруженные силы СШАМинистерство обороны США
 
 
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