https://ria.ru/20240616/jamaran-1953189871.html

В США заявили об отказе фрегата ВМС Ирана спасать экипаж украинского судна

В США заявили об отказе фрегата ВМС Ирана спасать экипаж украинского судна - РИА Новости, 16.06.2024

В США заявили об отказе фрегата ВМС Ирана спасать экипаж украинского судна

Фрегат Jamaran ВМС Ирана, находившийся недалеко от украинского сухогруза Verbena, атакованного силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T04:00

2024-06-16T04:00

2024-06-16T08:15

в мире

иран

йемен

аденский залив

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Фрегат Jamaran ВМС Ирана, находившийся недалеко от украинского сухогруза Verbena, атакованного силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", не ответил на сигнал бедствия моряков, с таким утверждением выступило на своей странице в соцсети X Центральное командование ВС США (CENTCOM).По данным командования, фрегат находился в восьми милях от терпящего бедствия судна.Иранская сторона пока не прокомментировала эту информацию.Ранее в Пентагоне заявили, что судно Verbena в субботу днем подало сигнал бедствия, означающий эвакуацию экипажа. На такой шаг морякам пришлось пойти из-за невозможности потушить пожар на борту. Экипаж подобрало другое судно.Сами хуситы ранее заявили, что атакованное ими судно Verbena затонуло в Аденском заливе.

https://ria.ru/20240614/khusity-1952747308.html

https://ria.ru/20240613/khusity-1952460089.html

иран

йемен

аденский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, иран, йемен, аденский залив, вооруженные силы сша, министерство обороны сша