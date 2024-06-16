"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте
Соскин: Зеленский поспособствовал массовой гибели собственных граждан на фронте
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского привели к массовой гибели украинцев на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.
"Ермак, Зеленский, Шмыгаль, Кулеба — они настолько эффективно используют граждан Украины для того, чтобы воевать с Российской Федерацией, что все (участники мирного саммита. — Прим. ред.) аплодируют Зеленскому: никто так — в таких объемах — не допускал убийства граждан своей страны", — отметил он.
По словам эксперта, конференция по Украине не приведет ни к каким результатам. Пока же глава киевского режима ездит выступать в Европу, российские войска продолжают прорывать оборону, пояснил он.
"Ничего не может ни Павлюк, <…> ни Сырский <…> — ничего сделать не могут. Уже и оружие им дали, уже они сколько народа выгребли, похитили, бросили на фронт неподготовленными, а ничего сделать не могут", — резюмировал Соскин.
Конференция по Украине проходит в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней принимают участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.
На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.
Кроме того, она должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.