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"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 16.06.2024 (обновлено: 17:10 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/front-1953255125.html
"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте
"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте - РИА Новости, 16.06.2024
"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте
Действия Владимира Зеленского привели к массовой гибели украинцев на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:36
2024-06-16T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
олег соскин
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского привели к массовой гибели украинцев на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Ермак, Зеленский, Шмыгаль, Кулеба — они настолько эффективно используют граждан Украины для того, чтобы воевать с Российской Федерацией, что все (участники мирного саммита. — Прим. ред.) аплодируют Зеленскому: никто так — в таких объемах — не допускал убийства граждан своей страны", — отметил он.По словам эксперта, конференция по Украине не приведет ни к каким результатам. Пока же глава киевского режима ездит выступать в Европу, российские войска продолжают прорывать оборону, пояснил он."Ничего не может ни Павлюк, &lt;…&gt; ни Сырский &lt;…&gt; — ничего сделать не могут. Уже и оружие им дали, уже они сколько народа выгребли, похитили, бросили на фронт неподготовленными, а ничего сделать не могут", — резюмировал Соскин.Конференция по Украине проходит в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней принимают участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, она должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953227923.html
https://ria.ru/20240616/germaniya-1953239494.html
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в мире, украина, россия, киев, олег соскин, владимир зеленский, евросоюз, совет европы, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Совет Европы, Владимир Путин
"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте

Соскин: Зеленский поспособствовал массовой гибели собственных граждан на фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского привели к массовой гибели украинцев на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.
"Ермак, Зеленский, Шмыгаль, Кулеба — они настолько эффективно используют граждан Украины для того, чтобы воевать с Российской Федерацией, что все (участники мирного саммита. — Прим. ред.) аплодируют Зеленскому: никто так — в таких объемах — не допускал убийства граждан своей страны", — отметил он.
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По словам эксперта, конференция по Украине не приведет ни к каким результатам. Пока же глава киевского режима ездит выступать в Европу, российские войска продолжают прорывать оборону, пояснил он.
"Ничего не может ни Павлюк, <…> ни Сырский <…> — ничего сделать не могут. Уже и оружие им дали, уже они сколько народа выгребли, похитили, бросили на фронт неподготовленными, а ничего сделать не могут", — резюмировал Соскин.
Конференция по Украине проходит в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней принимают участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.
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Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Кроме того, она должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевОлег СоскинВладимир ЗеленскийЕвросоюзСовет ЕвропыВладимир Путин
 
 
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