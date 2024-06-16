https://ria.ru/20240616/front-1953255125.html

"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте

"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте - РИА Новости, 16.06.2024

"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте

Действия Владимира Зеленского привели к массовой гибели украинцев на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:36

2024-06-16T16:36

2024-06-16T17:10

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского привели к массовой гибели украинцев на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Ермак, Зеленский, Шмыгаль, Кулеба — они настолько эффективно используют граждан Украины для того, чтобы воевать с Российской Федерацией, что все (участники мирного саммита. — Прим. ред.) аплодируют Зеленскому: никто так — в таких объемах — не допускал убийства граждан своей страны", — отметил он.По словам эксперта, конференция по Украине не приведет ни к каким результатам. Пока же глава киевского режима ездит выступать в Европу, российские войска продолжают прорывать оборону, пояснил он."Ничего не может ни Павлюк, <…> ни Сырский <…> — ничего сделать не могут. Уже и оружие им дали, уже они сколько народа выгребли, похитили, бросили на фронт неподготовленными, а ничего сделать не могут", — резюмировал Соскин.Конференция по Украине проходит в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней принимают участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, она должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953227923.html

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