https://ria.ru/20240616/centcom-1953184057.html

В США заявили об эвакуации экипажа атакованного хуситами украинского судна

В США заявили об эвакуации экипажа атакованного хуситами украинского судна - РИА Новости, 16.06.2024

В США заявили об эвакуации экипажа атакованного хуситами украинского судна

Украинский сухогруз Verbena, атакованный силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", в субботу днем подал сигнал бедствия, и его экипаж РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T00:38

2024-06-16T00:38

2024-06-16T07:43

в мире

красное море

йемен

сана

вооруженные силы сша

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Украинский сухогруз Verbena, атакованный силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", в субботу днем подал сигнал бедствия, и его экипаж был эвакуирован, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Сегодня, примерно в 13.45 по времени Саны экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно. <...> Экипаж покинул корабль из-за непрекращающегося пожара и невозможности побороть его", — говорится в распространенном заявлении CENTCOM.Моряков подобрало судно Anna Meta, они направляются в безопасное место.При этом американские военные утверждают, что иранский фрегат Jamaran, находившийся в тот момент в восьми морских милях от украинского сухогруза, якобы не ответил на сигнал бедствия моряков.Сами хуситы ранее заявили, что атакованное ими судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Они также утверждают, что судно Tutor, которое стало мишенью их удара в Красном море, может начать тонуть в ближайшие часы.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240614/khusity-1952987430.html

https://ria.ru/20240219/sudno-1928191925.html

красное море

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в мире, красное море, йемен, сана, вооруженные силы сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году