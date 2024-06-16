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В США заявили об эвакуации экипажа атакованного хуситами украинского судна - РИА Новости, 16.06.2024
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00:38 16.06.2024 (обновлено: 07:43 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/centcom-1953184057.html
В США заявили об эвакуации экипажа атакованного хуситами украинского судна
В США заявили об эвакуации экипажа атакованного хуситами украинского судна - РИА Новости, 16.06.2024
В США заявили об эвакуации экипажа атакованного хуситами украинского судна
Украинский сухогруз Verbena, атакованный силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", в субботу днем подал сигнал бедствия, и его экипаж РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T00:38
2024-06-16T07:43
в мире
красное море
йемен
сана
вооруженные силы сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Украинский сухогруз Verbena, атакованный силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", в субботу днем подал сигнал бедствия, и его экипаж был эвакуирован, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). &quot;Сегодня, примерно в 13.45 по времени Саны экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно. &lt;...&gt; Экипаж покинул корабль из-за непрекращающегося пожара и невозможности побороть его&quot;, — говорится в распространенном заявлении CENTCOM.Моряков подобрало судно Anna Meta, они направляются в безопасное место.При этом американские военные утверждают, что иранский фрегат Jamaran, находившийся в тот момент в восьми морских милях от украинского сухогруза, якобы не ответил на сигнал бедствия моряков.Сами хуситы ранее заявили, что атакованное ими судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Они также утверждают, что судно Tutor, которое стало мишенью их удара в Красном море, может начать тонуть в ближайшие часы.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240614/khusity-1952987430.html
https://ria.ru/20240219/sudno-1928191925.html
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в мире, красное море, йемен, сана, вооруженные силы сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Сана, Вооруженные силы США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США заявили об эвакуации экипажа атакованного хуситами украинского судна

CENTCOM: атакованный хуситами украинский сухогруз Verbena подал сигнал бедствия

© AP PhotoБойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Украинский сухогруз Verbena, атакованный силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", в субботу днем подал сигнал бедствия, и его экипаж был эвакуирован, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«

"Сегодня, примерно в 13.45 по времени Саны экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно. <...> Экипаж покинул корабль из-за непрекращающегося пожара и невозможности побороть его", — говорится в распространенном заявлении CENTCOM.

Моряков подобрало судно Anna Meta, они направляются в безопасное место.
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Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке
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При этом американские военные утверждают, что иранский фрегат Jamaran, находившийся в тот момент в восьми морских милях от украинского сухогруза, якобы не ответил на сигнал бедствия моряков.
Сами хуситы ранее заявили, что атакованное ими судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Они также утверждают, что судно Tutor, которое стало мишенью их удара в Красном море, может начать тонуть в ближайшие часы.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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В миреКрасное мореЙеменСанаВооруженные силы СШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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