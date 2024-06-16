В США заявили об эвакуации экипажа атакованного хуситами украинского судна
CENTCOM: атакованный хуситами украинский сухогруз Verbena подал сигнал бедствия
© AP PhotoБойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена
© AP Photo
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Украинский сухогруз Verbena, атакованный силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", в субботу днем подал сигнал бедствия, и его экипаж был эвакуирован, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
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"Сегодня, примерно в 13.45 по времени Саны экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно. <...> Экипаж покинул корабль из-за непрекращающегося пожара и невозможности побороть его", — говорится в распространенном заявлении CENTCOM.
Моряков подобрало судно Anna Meta, они направляются в безопасное место.
При этом американские военные утверждают, что иранский фрегат Jamaran, находившийся в тот момент в восьми морских милях от украинского сухогруза, якобы не ответил на сигнал бедствия моряков.
Сами хуситы ранее заявили, что атакованное ими судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Они также утверждают, что судно Tutor, которое стало мишенью их удара в Красном море, может начать тонуть в ближайшие часы.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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