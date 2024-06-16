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РЖД, "Интер РАО" и "Сибур" подключены к электронной бирже вторсырья от РЭО - РИА Новости, 16.06.2024
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03:21 16.06.2024 (обновлено: 03:23 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/birzha-1953188976.html
РЖД, "Интер РАО" и "Сибур" подключены к электронной бирже вторсырья от РЭО
РЖД, "Интер РАО" и "Сибур" подключены к электронной бирже вторсырья от РЭО - РИА Новости, 16.06.2024
РЖД, "Интер РАО" и "Сибур" подключены к электронной бирже вторсырья от РЭО
Четыре тысячи компаний подключились к электронной бирже вторсырья от Российского экологического оператора, в том числе РЖД, "Интер РАО", "Сибур" и "Сады... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T03:21
2024-06-16T03:23
санкт-петербург
сибур холдинг
ржд
российский экологический оператор
россия
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Четыре тысячи компаний подключились к электронной бирже вторсырья от Российского экологического оператора, в том числе РЖД, "Интер РАО", "Сибур" и "Сады Придонья", сообщил РИА Новости руководитель проекта электронной торговой площадки Заур Абдурахимов. "На сегодняшний день мы можем похвастаться тем, что у нас четыре тысячи компаний уже зарегистрировались на площадке… Сегодня есть и "Сады Придонья", и "Российские железные дороги", и компания "Сибур", "Интер РАО". Все крупные компании, которые мы знаем, сегодня на площадке, потому что расширенная ответственность производителей на сегодняшний день касается всех", - сказал Абдурахимов. Он также отметил, что лидером по количеству лотов на площадке сейчас является Невский экологический оператор, отвечающий за обращение с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге. В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль. РОП - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017 годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. В 2023 году был принят закон, который должен реформировать систему. Ответственность будет повышаться постепенно, в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%.
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санкт-петербург, сибур холдинг, ржд, российский экологический оператор, россия, экономика
Санкт-Петербург, Сибур Холдинг, РЖД, Российский экологический оператор, Россия, Экономика
РЖД, "Интер РАО" и "Сибур" подключены к электронной бирже вторсырья от РЭО

РЖД, "Интер РАО" и "Сибур" подключились к электронной бирже вторсырья от РЭО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Четыре тысячи компаний подключились к электронной бирже вторсырья от Российского экологического оператора, в том числе РЖД, "Интер РАО", "Сибур" и "Сады Придонья", сообщил РИА Новости руководитель проекта электронной торговой площадки Заур Абдурахимов.
«
"На сегодняшний день мы можем похвастаться тем, что у нас четыре тысячи компаний уже зарегистрировались на площадке… Сегодня есть и "Сады Придонья", и "Российские железные дороги", и компания "Сибур", "Интер РАО". Все крупные компании, которые мы знаем, сегодня на площадке, потому что расширенная ответственность производителей на сегодняшний день касается всех", - сказал Абдурахимов.
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Он также отметил, что лидером по количеству лотов на площадке сейчас является Невский экологический оператор, отвечающий за обращение с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге.
В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.
РОП - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017 годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. В 2023 году был принят закон, который должен реформировать систему. Ответственность будет повышаться постепенно, в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%.
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