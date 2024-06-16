https://ria.ru/20240616/avariya-1953265733.html
В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина
В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина - РИА Новости, 16.06.2024
В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина
Водитель Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, никто из пешеходов не пострадал, сообщила... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:59
2024-06-16T17:59
2024-06-16T18:17
происшествия
авто
санкт-петербург
ленинградская область
audi a8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953267155_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_ca564fc248a355d4a079a1bf110212b5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Водитель Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, никто из пешеходов не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло в воскресенье днем у дома 44 по Невскому проспекту. "50-летний водитель Audi, по предварительным данным, в виду ухудшения здоровья, потерял управление и врезался в здание книжного магазина. В результате ДТП водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто из пешеходов не пострадал. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20240616/avariya-1953239649.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953267155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6442d4b5372fdd6954e9b722b2805ba5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, audi a8
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Audi A8
В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина
В Петербурге водитель Audi потерял управление и врезался в книжный магазин