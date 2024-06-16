https://ria.ru/20240616/avariya-1953265733.html

В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина

В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина - РИА Новости, 16.06.2024

В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина

Водитель Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, никто из пешеходов не пострадал, сообщила... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:59

2024-06-16T17:59

2024-06-16T18:17

происшествия

авто

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Водитель Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, никто из пешеходов не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло в воскресенье днем у дома 44 по Невскому проспекту. "50-летний водитель Audi, по предварительным данным, в виду ухудшения здоровья, потерял управление и врезался в здание книжного магазина. В результате ДТП водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто из пешеходов не пострадал. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20240616/avariya-1953239649.html

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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, audi a8