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В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина - РИА Новости, 16.06.2024
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17:59 16.06.2024 (обновлено: 18:17 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/avariya-1953265733.html
В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина
В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина - РИА Новости, 16.06.2024
В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина
Водитель Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, никто из пешеходов не пострадал, сообщила... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:59
2024-06-16T18:17
происшествия
авто
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Водитель Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, никто из пешеходов не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло в воскресенье днем у дома 44 по Невскому проспекту. "50-летний водитель Audi, по предварительным данным, в виду ухудшения здоровья, потерял управление и врезался в здание книжного магазина. В результате ДТП водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто из пешеходов не пострадал. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, audi a8
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Audi A8
В Петербурге иномарка врезалась в здание книжного магазина

В Петербурге водитель Audi потерял управление и врезался в книжный магазин

© Фото : пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль Audi врезался в здание книжного магазина
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль Audi врезался в здание книжного магазина - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль Audi врезался в здание книжного магазина
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Водитель Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, никто из пешеходов не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в воскресенье днем у дома 44 по Невскому проспекту.
"50-летний водитель Audi, по предварительным данным, в виду ухудшения здоровья, потерял управление и врезался в здание книжного магазина. В результате ДТП водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из пешеходов не пострадал.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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