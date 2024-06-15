https://ria.ru/20240615/vypusk-1953092418.html

В Москве выпускники Военного университета Минобороны получили дипломы

В Москве выпускники Военного университета Минобороны получили дипломы - РИА Новости, 15.06.2024

В Москве выпускники Военного университета Минобороны получили дипломы

Церемония выпуска лейтенантов и слушателей Военного университета Минобороны России прошла у Музея Победы на Поклонной горе, сообщили в министерстве. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:40

2024-06-15T11:40

2024-06-15T11:40

россия

николай панков

музей победы

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Церемония выпуска лейтенантов и слушателей Военного университета Минобороны России прошла у Музея Победы на Поклонной горе, сообщили в министерстве. "Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил дипломы выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ. Торжественная церемония вручения дипломов об окончании прошла у Музея Победы на Поклонной горе в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что замглавы российского военного ведомства от имени Министра обороны РФ поздравил выпускников с завершением обучения и пожелал успехов в ратном труде на благо великой России. "Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины! От вас потребуется полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей. Важно всегда помнить, что уважение в воинских коллективах завоёвывается не только командирским мастерством, но и личным примером, заботой о подчинённых. Офицерский авторитет без этого просто немыслим. Это особенно важно в боевой обстановке", – сказал Панков, обращаясь к выпускникам. Замминистра обороны РФ вручил особо отличившимся выпускникам медали "За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации" и дипломы с отличием. По итогам работы экзаменационной комиссии 85 выпускников заслужили диплом с отличием и более 20 офицеров удостоены золотых медалей, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240614/putin-1953017498.html

https://ria.ru/20240424/otsrochka-1941960776.html

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россия, николай панков, музей победы, москва