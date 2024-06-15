В Москве выпускники Военного университета Минобороны получили дипломы
На Поклонной горе прошла церемония выпуска лейтенантов Военного университета МО
© Фото : Минобороны РоссииТоржественная церемония выпуска лейтенантов и слушателей Военного университета Минобороны России на Поклонной горе
© Фото : Минобороны России
Торжественная церемония выпуска лейтенантов и слушателей Военного университета Минобороны России на Поклонной горе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Церемония выпуска лейтенантов и слушателей Военного университета Минобороны России прошла у Музея Победы на Поклонной горе, сообщили в министерстве.
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"Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил дипломы выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ. Торжественная церемония вручения дипломов об окончании прошла у Музея Победы на Поклонной горе в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что замглавы российского военного ведомства от имени Министра обороны РФ поздравил выпускников с завершением обучения и пожелал успехов в ратном труде на благо великой России.
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"Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины! От вас потребуется полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей. Важно всегда помнить, что уважение в воинских коллективах завоёвывается не только командирским мастерством, но и личным примером, заботой о подчинённых. Офицерский авторитет без этого просто немыслим. Это особенно важно в боевой обстановке", – сказал Панков, обращаясь к выпускникам.
Замминистра обороны РФ вручил особо отличившимся выпускникам медали "За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации" и дипломы с отличием. По итогам работы экзаменационной комиссии 85 выпускников заслужили диплом с отличием и более 20 офицеров удостоены золотых медалей, уточнили в ведомстве.