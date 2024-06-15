https://ria.ru/20240615/veteran-1953113802.html

Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана

Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана - РИА Новости, 15.06.2024

Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана

Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ильяс Казиханов скончался на 101-м году жизни, сообщил в субботу глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:33

2024-06-15T14:33

2024-06-15T14:33

справки

махачкала

буйнакский район

кавказ

юсуп умавов

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МАХАЧКАЛА, 15 июн - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ильяс Казиханов скончался на 101-м году жизни, сообщил в субботу глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. "Печальная весть пришла к нам сегодня: на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Ильяс Батырханович Казиханов", – написал Умавов. Ильяс Казиханов родился 23 декабря 1923 года в селе Нижнее Казанище Буйнакского района Дагестана. В июне 1942 года после окончания Тбилисского горно-артиллерийского училища был назначен командиром огневого взвода 1-й батареи 55-го артиллерийского полка 61-й стрелковой дивизии. В январе 1943 года получил первое боевое крещение в битве за Кавказ. В конце августа того же года был назначен командиром штабной батареи 109-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944-м участвовал в освобождении Одессы. Боевой путь Казиханова продолжался в должности начальника разведки дивизиона участием в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Победу в Великой Отечественной войне он встретил в Праге. В августе 1945 года в должности командира батареи участвовал в разгроме империалистической Японии. За участие в боях Казиханов награжден двумя медалями "За боевые заслуги", двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, более 20 медалями за взятие и освобождение городов, юбилейными медалями и болгарской медалью "Отечественная война 1944-1945 годов".

https://ria.ru/20231112/veteran-1908962573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

справки, махачкала, буйнакский район, кавказ, юсуп умавов