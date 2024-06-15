https://ria.ru/20240615/ukraina-1953164918.html

Мишель заявил, что достижение мира требует диалога

Мишель заявил, что достижение мира требует диалога - РИА Новости, 15.06.2024

Мишель заявил, что достижение мира требует диалога

Глава Европейского совета Шарль Мишель на конференции по Украине в Швейцарии заявил, что достижение мира требует диалога, но Украина сама должна решать, когда... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:37

2024-06-15T20:37

2024-06-15T20:37

в мире

украина

россия

швейцария

шарль мишель

владимир путин

михаил подоляк

оон

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель на конференции по Украине в Швейцарии заявил, что достижение мира требует диалога, но Украина сама должна решать, когда она будет к нему готова. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". "Мир требует диалога. Любой будущий диалог с Россией должен быть основан на Уставе ООН и международном праве. И Украина должна решать, когда он может быть возможен", - выразил мнение глава Евросовета. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240615/switzerland-1953162333.html

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

украина

россия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, швейцария, шарль мишель, владимир путин, михаил подоляк, оон, европейский совет, евросовет