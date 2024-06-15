https://ria.ru/20240615/ukraina-1953119120.html

России нечего передать участникам саммита в Швейцарии, заявил Песков

России нечего передать участникам саммита в Швейцарии, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2024

России нечего передать участникам саммита в Швейцарии, заявил Песков

Кремль не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:07

2024-06-15T15:07

2024-06-15T15:53

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Кремль не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы хотим собраться в следующий раз — на более предметном и обещающем мероприятии", — добавил он.Кроме того, Песков напомнил, что на конференции в Швейцарии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники мероприятия рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы. Так он ответил на вопрос, можно ли будет считать закрытым вопрос с дипломатическим урегулированием ситуации, если на конференции отвергнут предложение России по переговорам.Пресс-секретарь Кремля также прокомментировал реакцию участников мероприятия в Швейцарии на мирную инициативу президента Владимира Путина."Много официальной реакции, официальных заявлений неконструктивного характера", — указал Песков.Накануне Путин выступил с инициативой о мирном завершении ситуации в соседней стране. Он заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открывается 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток с участием представителей 92 государств и восьми международных организаций, но без участия России и даже без обсуждения вопроса о прекращении огня. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

https://ria.ru/20240615/usloviya-1953118210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, швейцария, в мире, дмитрий песков, россия