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Экс-советник премьера Греции раскритиковал конференцию по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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10:05 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953082487.html
Экс-советник премьера Греции раскритиковал конференцию по Украине
Экс-советник премьера Греции раскритиковал конференцию по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
Экс-советник премьера Греции раскритиковал конференцию по Украине
Швейцарская конференция по Украине ищет пути наращивания конфликта, это конференция натовцев и коллективного запада, стремящихся к победе над Россией, сказал... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:05
2024-06-15T10:05
в мире
россия
украина
греция
димитрис веланис
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АФИНЫ, 15 июн – РИА Новости. Швейцарская конференция по Украине ищет пути наращивания конфликта, это конференция натовцев и коллективного запада, стремящихся к победе над Россией, сказал РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Он был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах. "Я соглашусь с заявлением Москвы, что нельзя рассматривать эту конференцию как поиск путей урегулирования конфликта. Я бы сказал, что это скорее поиск путей наращивания конфликта. Соглашусь, конечно, и позицией президента России Владимира Путина, что на эту конференцию никто не приглашал Россию. Это между собой соберутся натовцы и коллективный запад, которые хотят стратегической победы над Россией, и, как сказал президент России, они хотят придать мировую значимость себе и как будто весь мир выступает против России. Это не мирная конференция. В мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта", - сказал Веланис. По его словам, если бы целью было достижение справедливого мира, участники должны были бы вернуться к истокам ситуации и заняться главными причинами, которые привели к ней. "Явно, что это Майдан, переворот в Киеве 2014 года. Это 5,5 миллиарда долларов, которые, как официально было объявлено, были потрачены Соединенными Штатами на подготовку Майдана. Это фашистские нападения на Донбасс и на Одессу, и многое-многое другое", - сказал Веланис. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240502/obman-1943521262.html
https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html
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в мире, россия, украина, греция, димитрис веланис, алексис ципрас, владимир путин, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Россия, Украина, Греция, Димитрис Веланис, Алексис Ципрас, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Экс-советник премьера Греции раскритиковал конференцию по Украине

Экс-советник премьера Греции: конференция по Украине ведет к усилению конфликта

© РИА Новости / Геннадий МельникДимитрис Веланис
Димитрис Веланис - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Димитрис Веланис. Архивное фото
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АФИНЫ, 15 июн – РИА Новости. Швейцарская конференция по Украине ищет пути наращивания конфликта, это конференция натовцев и коллективного запада, стремящихся к победе над Россией, сказал РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.
Он был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах.
Вид на город Люцерн в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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"Я соглашусь с заявлением Москвы, что нельзя рассматривать эту конференцию как поиск путей урегулирования конфликта. Я бы сказал, что это скорее поиск путей наращивания конфликта. Соглашусь, конечно, и позицией президента России Владимира Путина, что на эту конференцию никто не приглашал Россию. Это между собой соберутся натовцы и коллективный запад, которые хотят стратегической победы над Россией, и, как сказал президент России, они хотят придать мировую значимость себе и как будто весь мир выступает против России. Это не мирная конференция. В мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта", - сказал Веланис.
По его словам, если бы целью было достижение справедливого мира, участники должны были бы вернуться к истокам ситуации и заняться главными причинами, которые привели к ней.
"Явно, что это Майдан, переворот в Киеве 2014 года. Это 5,5 миллиарда долларов, которые, как официально было объявлено, были потрачены Соединенными Штатами на подготовку Майдана. Это фашистские нападения на Донбасс и на Одессу, и многое-многое другое", - сказал Веланис.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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В миреРоссияУкраинаГрецияДимитрис ВеланисАлексис ЦипрасВладимир ПутинЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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