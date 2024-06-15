Экс-советник премьера Греции раскритиковал конференцию по Украине
Экс-советник премьера Греции: конференция по Украине ведет к усилению конфликта
Димитрис Веланис. Архивное фото
АФИНЫ, 15 июн – РИА Новости. Швейцарская конференция по Украине ищет пути наращивания конфликта, это конференция натовцев и коллективного запада, стремящихся к победе над Россией, сказал РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.
Он был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах.
"Я соглашусь с заявлением Москвы, что нельзя рассматривать эту конференцию как поиск путей урегулирования конфликта. Я бы сказал, что это скорее поиск путей наращивания конфликта. Соглашусь, конечно, и позицией президента России Владимира Путина, что на эту конференцию никто не приглашал Россию. Это между собой соберутся натовцы и коллективный запад, которые хотят стратегической победы над Россией, и, как сказал президент России, они хотят придать мировую значимость себе и как будто весь мир выступает против России. Это не мирная конференция. В мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта", - сказал Веланис.
По его словам, если бы целью было достижение справедливого мира, участники должны были бы вернуться к истокам ситуации и заняться главными причинами, которые привели к ней.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.