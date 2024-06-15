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СМИ: военные США в мае нанесли удар по главарю ИГ* в Сомали - РИА Новости, 15.06.2024
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18:07 15.06.2024 (обновлено: 18:12 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/udar-1953144470.html
СМИ: военные США в мае нанесли удар по главарю ИГ* в Сомали
СМИ: военные США в мае нанесли удар по главарю ИГ* в Сомали - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ: военные США в мае нанесли удар по главарю ИГ* в Сомали
Американские военные в конце мая нанесли удар по сомалийскому исламисту и лидеру террористической группировки "Исламское государство"* Абдулкадиру Мумину,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:07
2024-06-15T18:12
в мире
сомали
россия
вашингтон (штат)
исламское государство*
nbc
вооруженные силы сша
ливия
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Американские военные в конце мая нанесли удар по сомалийскому исламисту и лидеру террористической группировки "Исламское государство"* Абдулкадиру Мумину, передает в субботу телеканал NBC со ссылкой на правительственные источники. Как отмечают собеседники, Мумин является не только главой отделения ИГИЛ в Сомали, но и негласным верховным лидером террористической организации во всем мире. Африканское командование ВС США 31 мая опубликовало заявление, в котором сообщается об авиаударе по боевикам ИГИЛ в уединенной местности в 80 километрах от города Босасо. По словам источников телеканала, целью этой атаки был именно лидер исламистов, однако Вашингтон пока не располагает достоверным подтверждением его гибели. В целом же, свидетельствуют собеседники, присутствие ИГИЛ в Сомали является относительно ограниченным, насчитывая всего 100-200 боевиков. Все они базируются на севере страны. Вместе с тем, другие формирования ИГИЛ также присутствуют в других странах континента, включая Ливию, ДРК Конго и Мозамбик, добавляют источники.* Террористическая организация, запрещена в России
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сомали
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вашингтон (штат)
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в мире, сомали, россия, вашингтон (штат), исламское государство*, nbc, вооруженные силы сша, ливия
В мире, Сомали, Россия, Вашингтон (штат), Исламское государство*, NBC, Вооруженные силы США, Ливия
СМИ: военные США в мае нанесли удар по главарю ИГ* в Сомали

NBC: ВС США в конце мая нанесли удар по сомалийскому лидеру ИГ Мумину

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Американские военные в конце мая нанесли удар по сомалийскому исламисту и лидеру террористической группировки "Исламское государство"* Абдулкадиру Мумину, передает в субботу телеканал NBC со ссылкой на правительственные источники.
Как отмечают собеседники, Мумин является не только главой отделения ИГИЛ в Сомали, но и негласным верховным лидером террористической организации во всем мире.
Африканское командование ВС США 31 мая опубликовало заявление, в котором сообщается об авиаударе по боевикам ИГИЛ в уединенной местности в 80 километрах от города Босасо. По словам источников телеканала, целью этой атаки был именно лидер исламистов, однако Вашингтон пока не располагает достоверным подтверждением его гибели.
В целом же, свидетельствуют собеседники, присутствие ИГИЛ в Сомали является относительно ограниченным, насчитывая всего 100-200 боевиков. Все они базируются на севере страны. Вместе с тем, другие формирования ИГИЛ также присутствуют в других странах континента, включая Ливию, ДРК Конго и Мозамбик, добавляют источники.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреСомалиРоссияВашингтон (штат)Исламское государство*NBCВооруженные силы СШАЛивия
 
 
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