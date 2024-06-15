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СМИ: военные США в мае нанесли удар по главарю ИГ* в Сомали
СМИ: военные США в мае нанесли удар по главарю ИГ* в Сомали - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ: военные США в мае нанесли удар по главарю ИГ* в Сомали
Американские военные в конце мая нанесли удар по сомалийскому исламисту и лидеру террористической группировки "Исламское государство"* Абдулкадиру Мумину,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:07
2024-06-15T18:07
2024-06-15T18:12
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Американские военные в конце мая нанесли удар по сомалийскому исламисту и лидеру террористической группировки "Исламское государство"* Абдулкадиру Мумину, передает в субботу телеканал NBC со ссылкой на правительственные источники. Как отмечают собеседники, Мумин является не только главой отделения ИГИЛ в Сомали, но и негласным верховным лидером террористической организации во всем мире. Африканское командование ВС США 31 мая опубликовало заявление, в котором сообщается об авиаударе по боевикам ИГИЛ в уединенной местности в 80 километрах от города Босасо. По словам источников телеканала, целью этой атаки был именно лидер исламистов, однако Вашингтон пока не располагает достоверным подтверждением его гибели. В целом же, свидетельствуют собеседники, присутствие ИГИЛ в Сомали является относительно ограниченным, насчитывая всего 100-200 боевиков. Все они базируются на севере страны. Вместе с тем, другие формирования ИГИЛ также присутствуют в других странах континента, включая Ливию, ДРК Конго и Мозамбик, добавляют источники.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html
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в мире, сомали, россия, вашингтон (штат), исламское государство*, nbc, вооруженные силы сша, ливия
В мире, Сомали, Россия, Вашингтон (штат), Исламское государство*, NBC, Вооруженные силы США, Ливия
СМИ: военные США в мае нанесли удар по главарю ИГ* в Сомали
NBC: ВС США в конце мая нанесли удар по сомалийскому лидеру ИГ Мумину