https://ria.ru/20240615/turizm-1953072992.html

В "Сбере" проанализировали внутренний турпоток в России в 2023 году

В "Сбере" проанализировали внутренний турпоток в России в 2023 году - РИА Новости, 15.06.2024

В "Сбере" проанализировали внутренний турпоток в России в 2023 году

Внутренний турпоток в России в 2023 году составил 152 миллиона человек – это максимальное значение за последние 5 лет, говорится в исследовании "СберАналитики", РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:44

2024-06-15T08:44

2024-06-15T08:44

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Внутренний турпоток в России в 2023 году составил 152 миллиона человек – это максимальное значение за последние 5 лет, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть в распоряжении РИА Новости. "С 2019 года внутренний туристический поток в России вырос на 32%. В 2023 году он составил рекордные 152 миллиона человек",- сказано в материалах. Отмечается, что главными центрами притяжения туристов все эти годы остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Татарстан. "Мы видим, что с каждым годом отдых в России набирает популярность. В пандемийном 2020 году отпуск в стране провели 92 миллиона граждан, в 2021 и 2022 - 115 миллионов, а в 2023 - 153 миллиона, это абсолютный рекорд за все пять лет наблюдений",- рассказал вице-президент Сбербанка Станислав Карташов. Аналитики выяснили, что наилучшую динамику за эти годы показали регионы Северного Кавказа: здесь турпоток на 87% больше, чем в среднем по стране. И именно сюда едет больше всего молодёжи. Чаще всего путешествуют россияне от 30 до 50 лет (52%). Средний возраст туриста в России составил 44,6 лет. Доля туристов старше 60 лет за пять лет увеличилась и в 2023 году достигла 14%. Доля туристов в возрасте 18-30 лет составила 15%, доля туристов в возрасте 50-60 лет - 19%. Совокупные расходы отдыхающих с 2019 года выросли в 1,8 раза, составив 1,8 триллиона рублей. Люди готовы тратить больше на общепит, развлечения и отели – на эти статьи приходится около трети всех расходов в отпуске.

https://ria.ru/20240124/puteshestviya-1923059214.html

https://ria.ru/20231005/peterburg-1900641868.html

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Дарья Буймова

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