https://ria.ru/20240615/summit-1953156295.html

"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту

"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту - РИА Новости, 15.06.2024

"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту

Солдаты ВСУ и жители Киева не разделяют надежд Зеленского на саммит в Швейцарии, передает RFI. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:27

2024-06-15T19:27

2024-06-15T21:03

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Солдаты ВСУ и жители Киева не разделяют надежд Зеленского на саммит в Швейцарии, передает RFI."Как показывает опыт, из этого ничего не выйдет", — заявил корреспонденту 38-летний командир танковой роты Максим.Другие военнослужащие сказали, что вообще не будут следить за новостями о саммите."У нас просто нет времени смотреть новости. У нас даже нет времени просто позвонить своим семьям", — добавил танкист по имени Александр."Я реалист по жизни, поэтому больших надежд не питаю", — поделилась 36-летняя жительница Киева Виктория.По мнению 22-летнего киевлянина Александра, исход конфликта "решится на поле боя".Как отмечает издание, пессимистичный настрой украинцев отражает тревожное положение на фронте, где ВСУ стремительно теряют позиции.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240615/ekspert-1953138163.html

https://ria.ru/20240615/rs-1953145289.html

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