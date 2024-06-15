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"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 15.06.2024 (обновлено: 21:03 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/summit-1953156295.html
"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту
"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту - РИА Новости, 15.06.2024
"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту
Солдаты ВСУ и жители Киева не разделяют надежд Зеленского на саммит в Швейцарии, передает RFI. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:27
2024-06-15T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
киев
украина
джо байден
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Солдаты ВСУ и жители Киева не разделяют надежд Зеленского на саммит в Швейцарии, передает RFI."Как показывает опыт, из этого ничего не выйдет", — заявил корреспонденту 38-летний командир танковой роты Максим.Другие военнослужащие сказали, что вообще не будут следить за новостями о саммите."У нас просто нет времени смотреть новости. У нас даже нет времени просто позвонить своим семьям", — добавил танкист по имени Александр."Я реалист по жизни, поэтому больших надежд не питаю", — поделилась 36-летняя жительница Киева Виктория.По мнению 22-летнего киевлянина Александра, исход конфликта "решится на поле боя".Как отмечает издание, пессимистичный настрой украинцев отражает тревожное положение на фронте, где ВСУ стремительно теряют позиции.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/ekspert-1953138163.html
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в мире, швейцария, киев, украина, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Киев, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Совет Европы
"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту

RFI: в ВСУ не верят в успех швейцарского саммита

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Солдаты ВСУ и жители Киева не разделяют надежд Зеленского на саммит в Швейцарии, передает RFI.
"Как показывает опыт, из этого ничего не выйдет", — заявил корреспонденту 38-летний командир танковой роты Максим.
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Другие военнослужащие сказали, что вообще не будут следить за новостями о саммите.
"У нас просто нет времени смотреть новости. У нас даже нет времени просто позвонить своим семьям", — добавил танкист по имени Александр.
"Я реалист по жизни, поэтому больших надежд не питаю", — поделилась 36-летняя жительница Киева Виктория.
По мнению 22-летнего киевлянина Александра, исход конфликта "решится на поле боя".
Как отмечает издание, пессимистичный настрой украинцев отражает тревожное положение на фронте, где ВСУ стремительно теряют позиции.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияКиевУкраинаДжо БайденВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСовет Европы
 
 
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