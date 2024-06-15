"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту
RFI: в ВСУ не верят в успех швейцарского саммита
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Солдаты ВСУ и жители Киева не разделяют надежд Зеленского на саммит в Швейцарии, передает RFI.
"Как показывает опыт, из этого ничего не выйдет", — заявил корреспонденту 38-летний командир танковой роты Максим.
Другие военнослужащие сказали, что вообще не будут следить за новостями о саммите.
"У нас просто нет времени смотреть новости. У нас даже нет времени просто позвонить своим семьям", — добавил танкист по имени Александр.
"Я реалист по жизни, поэтому больших надежд не питаю", — поделилась 36-летняя жительница Киева Виктория.
По мнению 22-летнего киевлянина Александра, исход конфликта "решится на поле боя".
Как отмечает издание, пессимистичный настрой украинцев отражает тревожное положение на фронте, где ВСУ стремительно теряют позиции.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.