https://ria.ru/20240615/strelyavshiy-1953121547.html

В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего

В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего - РИА Новости, 15.06.2024

В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего

Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает стрелявшего из пневматического оружия с 10-го этажа дома, злоумышленник дважды попал в прохожего, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:27

2024-06-15T15:27

2024-06-15T15:27

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает стрелявшего из пневматического оружия с 10-го этажа дома, злоумышленник дважды попал в прохожего, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В ходе выезда полицейскими установлено, что неизвестный, предположительно, с десятого этажа дома по улице Джона Рида произвел несколько выстрелов из пневматического оружия в сторону футбольного поля, дважды попав в прохожего. Пострадавший за медицинской помощью не обращался", - говорится в сообщении. В полицию обратился 19-летний молодой человек и сообщил, что вечером 13 июня на футбольном поле у школы на проспекте Пятилеток, 6, стреляют из пневматического оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника.

https://ria.ru/20240514/strelba-1945939667.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область