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В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего
В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего - РИА Новости, 15.06.2024
В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего
Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает стрелявшего из пневматического оружия с 10-го этажа дома, злоумышленник дважды попал в прохожего, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:27
2024-06-15T15:27
2024-06-15T15:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает стрелявшего из пневматического оружия с 10-го этажа дома, злоумышленник дважды попал в прохожего, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В ходе выезда полицейскими установлено, что неизвестный, предположительно, с десятого этажа дома по улице Джона Рида произвел несколько выстрелов из пневматического оружия в сторону футбольного поля, дважды попав в прохожего. Пострадавший за медицинской помощью не обращался", - говорится в сообщении. В полицию обратился 19-летний молодой человек и сообщил, что вечером 13 июня на футбольном поле у школы на проспекте Пятилеток, 6, стреляют из пневматического оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего
Полиция Петербурга разыскивает стрелявшего из пневматики в прохожего