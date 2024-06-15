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В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего - РИА Новости, 15.06.2024
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15:27 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/strelyavshiy-1953121547.html
В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего
В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего - РИА Новости, 15.06.2024
В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего
Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает стрелявшего из пневматического оружия с 10-го этажа дома, злоумышленник дважды попал в прохожего, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:27
2024-06-15T15:27
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает стрелявшего из пневматического оружия с 10-го этажа дома, злоумышленник дважды попал в прохожего, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В ходе выезда полицейскими установлено, что неизвестный, предположительно, с десятого этажа дома по улице Джона Рида произвел несколько выстрелов из пневматического оружия в сторону футбольного поля, дважды попав в прохожего. Пострадавший за медицинской помощью не обращался", - говорится в сообщении. В полицию обратился 19-летний молодой человек и сообщил, что вечером 13 июня на футбольном поле у школы на проспекте Пятилеток, 6, стреляют из пневматического оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника.
https://ria.ru/20240514/strelba-1945939667.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего

Полиция Петербурга разыскивает стрелявшего из пневматики в прохожего

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает стрелявшего из пневматического оружия с 10-го этажа дома, злоумышленник дважды попал в прохожего, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«
"В ходе выезда полицейскими установлено, что неизвестный, предположительно, с десятого этажа дома по улице Джона Рида произвел несколько выстрелов из пневматического оружия в сторону футбольного поля, дважды попав в прохожего. Пострадавший за медицинской помощью не обращался", - говорится в сообщении.
В полицию обратился 19-летний молодой человек и сообщил, что вечером 13 июня на футбольном поле у школы на проспекте Пятилеток, 6, стреляют из пневматического оружия.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника.
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