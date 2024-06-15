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США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан - РИА Новости, 15.06.2024
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22:43 15.06.2024 (обновлено: 23:01 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ssha-1953175688.html
США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан
США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан - РИА Новости, 15.06.2024
США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан
Американские власти хотели бы узнать мнение Китая и других стран о предложениях Владимира Путина по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил советник... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T22:43
2024-06-15T23:01
в мире
украина
россия
китай
владимир путин
джейк салливан
михаил подоляк
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американские власти хотели бы узнать мнение Китая и других стран о предложениях Владимира Путина по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на полях конференции в Швейцарии, его слова приводит пул Белого дома.&quot;Если честно, я считаю, такие страны, как Китай, нужно спросить: &quot;Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?&quot;. Потому что если их ответ &quot;да&quot;, то они отворачиваются от Устава ООН&quot;, — сказал он.По словам Салливана, отсутствие представителей Китая на конференции показывает, какова в действительности позиция Пекина относительно украинского конфликта. Он добавил, что другим странам нужно обратить на это внимание.Накануне Путин выступил с инициативой о мирном завершении ситуации в соседней стране. Он заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, украина, россия, китай, владимир путин, джейк салливан, михаил подоляк, оон, евросоюз, совет европы
В мире, Украина, Россия, Китай, Владимир Путин, Джейк Салливан, Михаил Подоляк, ООН, Евросоюз, Совет Европы
США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан

Салливан: США хотели бы узнать мнение Китая и других стран об инициативе Путина

© AP Photo / Susan WalshСоветник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американские власти хотели бы узнать мнение Китая и других стран о предложениях Владимира Путина по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на полях конференции в Швейцарии, его слова приводит пул Белого дома.
«

"Если честно, я считаю, такие страны, как Китай, нужно спросить: "Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?". Потому что если их ответ "да", то они отворачиваются от Устава ООН", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
По словам Салливана, отсутствие представителей Китая на конференции показывает, какова в действительности позиция Пекина относительно украинского конфликта. Он добавил, что другим странам нужно обратить на это внимание.
Накануне Путин выступил с инициативой о мирном завершении ситуации в соседней стране. Он заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов РоссииДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
Вчера, 08:00
Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
США видят в предложениях Путина призыв к капитуляции, заявила Харрис
Вчера, 20:28
 
В миреУкраинаРоссияКитайВладимир ПутинДжейк СалливанМихаил ПодолякООНЕвросоюзСовет Европы
 
 
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