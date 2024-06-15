https://ria.ru/20240615/ssha-1953175688.html

США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан

США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан - РИА Новости, 15.06.2024

США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан

Американские власти хотели бы узнать мнение Китая и других стран о предложениях Владимира Путина по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил советник... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:43

2024-06-15T22:43

2024-06-15T23:01

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россия

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американские власти хотели бы узнать мнение Китая и других стран о предложениях Владимира Путина по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на полях конференции в Швейцарии, его слова приводит пул Белого дома."Если честно, я считаю, такие страны, как Китай, нужно спросить: "Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?". Потому что если их ответ "да", то они отворачиваются от Устава ООН", — сказал он.По словам Салливана, отсутствие представителей Китая на конференции показывает, какова в действительности позиция Пекина относительно украинского конфликта. Он добавил, что другим странам нужно обратить на это внимание.Накануне Путин выступил с инициативой о мирном завершении ситуации в соседней стране. Он заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.

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украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, китай, владимир путин, джейк салливан, михаил подоляк, оон, евросоюз, совет европы