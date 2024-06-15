https://ria.ru/20240615/ssha-1953110890.html

США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины

США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины - РИА Новости, 15.06.2024

США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины

США выделят более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:08

2024-06-15T14:08

2024-06-15T14:08

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США выделят более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и госдепартамент США, сообщает Белый дом. "Камала Харрис объявляет, что США предоставят более 1,5 миллиарда долларов через USAID и госдепартамент для поддержки народа Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Белого дома. Как отмечается, в эту сумму входят 500 миллионов долларов в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление 324 миллионов из ранее объявленных средств на энергетические нужды Украины. Согласно заявлению, 379 миллионов гуманитарной помощи от госдепа и USAID будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, перемещенных лиц и населенных пунктов, пострадавших от конфликта. В документе также сказано, что госдеп в сотрудничестве с конгрессом планирует предоставить 300 миллионов долларов на нужды пограничников и правоохранительных органов Украины. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240524/blumberg-1948047236.html

https://ria.ru/20240603/ssha-1950251901.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, швейцария, камала харрис, джо байден, си цзиньпин, агентство по международному развитию сша, евросоюз, совет европы