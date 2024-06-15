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США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины - РИА Новости, 15.06.2024
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14:08 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/ssha-1953110890.html
США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины
США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины - РИА Новости, 15.06.2024
США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины
США выделят более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:08
2024-06-15T14:08
в мире
украина
сша
швейцария
камала харрис
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си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США выделят более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и госдепартамент США, сообщает Белый дом. "Камала Харрис объявляет, что США предоставят более 1,5 миллиарда долларов через USAID и госдепартамент для поддержки народа Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Белого дома. Как отмечается, в эту сумму входят 500 миллионов долларов в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление 324 миллионов из ранее объявленных средств на энергетические нужды Украины. Согласно заявлению, 379 миллионов гуманитарной помощи от госдепа и USAID будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, перемещенных лиц и населенных пунктов, пострадавших от конфликта. В документе также сказано, что госдеп в сотрудничестве с конгрессом планирует предоставить 300 миллионов долларов на нужды пограничников и правоохранительных органов Украины. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240524/blumberg-1948047236.html
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в мире, украина, сша, швейцария, камала харрис, джо байден, си цзиньпин, агентство по международному развитию сша, евросоюз, совет европы
В мире, Украина, США, Швейцария, Камала Харрис, Джо Байден, Си Цзиньпин, Агентство по международному развитию США, Евросоюз, Совет Европы
США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины

Белый дом: США выделят более 1,5 миллиарда долларов Украине через USAID и госдеп

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США выделят более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и госдепартамент США, сообщает Белый дом.
"Камала Харрис объявляет, что США предоставят более 1,5 миллиарда долларов через USAID и госдепартамент для поддержки народа Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Белого дома.
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Как отмечается, в эту сумму входят 500 миллионов долларов в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление 324 миллионов из ранее объявленных средств на энергетические нужды Украины.
Согласно заявлению, 379 миллионов гуманитарной помощи от госдепа и USAID будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, перемещенных лиц и населенных пунктов, пострадавших от конфликта.
В документе также сказано, что госдеп в сотрудничестве с конгрессом планирует предоставить 300 миллионов долларов на нужды пограничников и правоохранительных органов Украины.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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В миреУкраинаСШАШвейцарияКамала ХаррисДжо БайденСи ЦзиньпинАгентство по международному развитию СШАЕвросоюзСовет Европы
 
 
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