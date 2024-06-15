США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины
Белый дом: США выделят более 1,5 миллиарда долларов Украине через USAID и госдеп
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США выделят более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и госдепартамент США, сообщает Белый дом.
"Камала Харрис объявляет, что США предоставят более 1,5 миллиарда долларов через USAID и госдепартамент для поддержки народа Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Белого дома.
Как отмечается, в эту сумму входят 500 миллионов долларов в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление 324 миллионов из ранее объявленных средств на энергетические нужды Украины.
Согласно заявлению, 379 миллионов гуманитарной помощи от госдепа и USAID будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, перемещенных лиц и населенных пунктов, пострадавших от конфликта.
В документе также сказано, что госдеп в сотрудничестве с конгрессом планирует предоставить 300 миллионов долларов на нужды пограничников и правоохранительных органов Украины.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.