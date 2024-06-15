https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953069621.html

Украинские военные оставили позиции на Краснолиманском направлении

Украинские военные оставили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.06.2024

Украинские военные оставили позиции на Краснолиманском направлении

Военнослужащие ВСУ с вооружением и техникой самовольно оставили позиции на краснолиманском участке, но их остановили заградотряды и частично вернули обратно,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:05

2024-06-15T08:05

2024-06-15T08:05

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

ямполь

украина

андрей марочко

владимир сальдо

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ с вооружением и техникой самовольно оставили позиции на краснолиманском участке, но их остановили заградотряды и частично вернули обратно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Ямполь. "Украинские боевики бежали с ротного опорного пункта, прихватив с собой вооружение и военную технику. Беглецы были остановлены при помощи заградотрядов вооруженных формирований Украины и частично возвращены на позиции", - пояснил Марочко. В конце мая Марочко сообщал об украинских военных, самовольно оставивших позиции на купянском направлении, и их сослуживцах, которые останавливали беглецов стрелковым оружием. На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.

https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html

https://ria.ru/20240117/pozitsii-1921767749.html

луганская народная республика

ямполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, ямполь, украина, андрей марочко, владимир сальдо, денис пушилин, вооруженные силы украины