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Украинские военные оставили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:05 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953069621.html
Украинские военные оставили позиции на Краснолиманском направлении
Украинские военные оставили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.06.2024
Украинские военные оставили позиции на Краснолиманском направлении
Военнослужащие ВСУ с вооружением и техникой самовольно оставили позиции на краснолиманском участке, но их остановили заградотряды и частично вернули обратно,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:05
2024-06-15T08:05
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
ямполь
украина
андрей марочко
владимир сальдо
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ с вооружением и техникой самовольно оставили позиции на краснолиманском участке, но их остановили заградотряды и частично вернули обратно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Ямполь. "Украинские боевики бежали с ротного опорного пункта, прихватив с собой вооружение и военную технику. Беглецы были остановлены при помощи заградотрядов вооруженных формирований Украины и частично возвращены на позиции", - пояснил Марочко. В конце мая Марочко сообщал об украинских военных, самовольно оставивших позиции на купянском направлении, и их сослуживцах, которые останавливали беглецов стрелковым оружием. На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
https://ria.ru/20240117/pozitsii-1921767749.html
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в мире, луганская народная республика, ямполь, украина, андрей марочко, владимир сальдо, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Ямполь, Украина, Андрей Марочко, Владимир Сальдо, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Украинские военные оставили позиции на Краснолиманском направлении

Марочко: боевики ВСУ с техникой бежали с позиций на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ с вооружением и техникой самовольно оставили позиции на краснолиманском участке, но их остановили заградотряды и частично вернули обратно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На краснолиманском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко
31 мая, 07:03
Он уточнил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Ямполь.
«
"Украинские боевики бежали с ротного опорного пункта, прихватив с собой вооружение и военную технику. Беглецы были остановлены при помощи заградотрядов вооруженных формирований Украины и частично возвращены на позиции", - пояснил Марочко.
В конце мая Марочко сообщал об украинских военных, самовольно оставивших позиции на купянском направлении, и их сослуживцах, которые останавливали беглецов стрелковым оружием.
На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
ВСУ самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом, заявил Марочко
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЯмпольУкраинаАндрей МарочкоВладимир СальдоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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