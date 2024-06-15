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Шольц поддержал участие России в следующей конференции по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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12:39 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/sholts-1953099234.html
Шольц поддержал участие России в следующей конференции по Украине
Шольц поддержал участие России в следующей конференции по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
Шольц поддержал участие России в следующей конференции по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что в перспективе Россия должна будет принять участие в конференции по Украине. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:39
2024-06-15T12:39
в мире
россия
украина
швейцария
олаф шольц
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си цзиньпин
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что в перспективе Россия должна будет принять участие в конференции по Украине. "Это правильно", - сказал Шольц, отвечая на вопрос в эфире второго немецкого канала ZDF, поддержал бы он участие России в следующей конференции по Украине. "На этой конференции (ближайшей - в Швейцарии) будет заложена основа, чтобы мы действительно могли дальше говорить как о мире, так и о темах, которые будут обсуждаться сейчас… это многие вопросы, которые важны, например, как вывезенные Россией дети могут быть возвращены обратно и вернуться к своим родителям, также, как достичь того, чтобы на атомные станции не было военных нападений… есть также вопросы об экспорте зерна, и другие темы, которые играют роль, но большой вопрос, конечно, как достичь честного и справедливого мира… и поэтому в перспективе, конечно, что в итоге должна быть конференция или переговоры по перемирию, которые для Украины подходят, и тогда будет важно, чтобы Россия тоже принимала в этом участие", - пояснил канцлер. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, россия, украина, швейцария, олаф шольц, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Олаф Шольц, Джо Байден, Си Цзиньпин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Шольц поддержал участие России в следующей конференции по Украине

Шольц: в перспективе Россия должна будет участвовать в конференции по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что в перспективе Россия должна будет принять участие в конференции по Украине.
"Это правильно", - сказал Шольц, отвечая на вопрос в эфире второго немецкого канала ZDF, поддержал бы он участие России в следующей конференции по Украине.
«
"На этой конференции (ближайшей - в Швейцарии) будет заложена основа, чтобы мы действительно могли дальше говорить как о мире, так и о темах, которые будут обсуждаться сейчас… это многие вопросы, которые важны, например, как вывезенные Россией дети могут быть возвращены обратно и вернуться к своим родителям, также, как достичь того, чтобы на атомные станции не было военных нападений… есть также вопросы об экспорте зерна, и другие темы, которые играют роль, но большой вопрос, конечно, как достичь честного и справедливого мира… и поэтому в перспективе, конечно, что в итоге должна быть конференция или переговоры по перемирию, которые для Украины подходят, и тогда будет важно, чтобы Россия тоже принимала в этом участие", - пояснил канцлер.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя: Россия призывает не верить организаторам "сходки" в Швейцарии
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В миреРоссияУкраинаШвейцарияОлаф ШольцДжо БайденСи ЦзиньпинЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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