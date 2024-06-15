https://ria.ru/20240615/sammit-1953171000.html
Премьер Восточного Тимора: в мире идет около 65 войн, о них нельзя забывать
Премьер Восточного Тимора: в мире идет около 65 войн, о них нельзя забывать - РИА Новости, 15.06.2024
Премьер Восточного Тимора: в мире идет около 65 войн, о них нельзя забывать
Премьер Восточного Тимора призвал не применять международное право избирательно
2024-06-15T21:35
2024-06-15T21:35
2024-06-15T21:40
в мире
украина
швейцария
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джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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ДЖАКАРТА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман заявил участникам конференции по Украине в Швейцарии, что не следует применять международное право избирательно и забывать о других конфликтах. "Сегодня мы продолжаем видеть избирательное применение международного права... Слишком часто бывает, что нация, которая воспевала неприкосновенность международного права, становится тем, кто его нарушает", - заявил премьер на конференции, трансляция которой велась на YouTube. Гужман добавил, что международное право необходимо применять "последовательно, а не избирательно, и относиться ко всем конфликтам с равной важностью". "Прямо сейчас в мире продолжается около 65 войн. Даже если они кажутся далекими от наших собственных стран, мы не должны о них забывать", - пояснил политик. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, youtube, евросоюз, совет европы, восточный тимор
В мире, Украина, Швейцария, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, YouTube, Евросоюз, Совет Европы, Восточный Тимор
Премьер Восточного Тимора: в мире идет около 65 войн, о них нельзя забывать
Премьер Восточного Тимора призвал не применять международное право избирательно
Премьер Восточного Тимора призвал не применять международное право избирательно