В США раскрыли, чем закончится саммит по Украине в Швейцарии
Responsible Statecraft: саммит в Швейцарии покажет провальность плана Зеленского
© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Швейцарская мирная конференция обречена на провал и лишь укрепит убеждения в нежизнеспособности "мирного плана" Зеленского, пишет Responsible Statecraft.
"Как "саммит мира" эта встреча заранее была обречена на провал. <…> Выдвинутые Киевом условия на самом деле совершенно нежизнеспособны даже в качестве изначальных переговорных позиций, и даже если Украина согласится на переговоры, Россия наотрез их отвергнет. <…> В результате саммит может заострить внимание мирового сообщества на нереалистичности украинского "мирного плана", равно как и этической и юридической беспочвенности притязаний США на глобальное первенство", — говорится в материале.
Автор статьи напомнил, что украинскую "формулу мира" значительно урезали и в повестку включили только три пункта из изначальных десяти: ядерную безопасность, продовольственную безопасность и возвращение украинских детей.
"Складывается ощущение, что это единственные вопросы, которые большинство незападных участников готовы обсуждать и по которым возможно некое подобие глобального консенсуса", — отметил журналист. По его мнению, если в этих сферах удастся предпринять конкретные шаги, это может послужить отправной точкой для будущих переговоров с Россией, однако очевидно, что ничего общего с "формулой мира" здесь нет.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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