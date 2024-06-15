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В США раскрыли, чем закончится саммит по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 15.06.2024 (обновлено: 18:48 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/rs-1953145289.html
В США раскрыли, чем закончится саммит по Украине в Швейцарии
В США раскрыли, чем закончится саммит по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2024
В США раскрыли, чем закончится саммит по Украине в Швейцарии
Швейцарская мирная конференция обречена на провал и лишь укрепит убеждения в нежизнеспособности "мирного плана" Зеленского, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:19
2024-06-15T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Швейцарская мирная конференция обречена на провал и лишь укрепит убеждения в нежизнеспособности "мирного плана" Зеленского, пишет Responsible Statecraft."Как "саммит мира" эта встреча заранее была обречена на провал. &lt;…&gt; Выдвинутые Киевом условия на самом деле совершенно нежизнеспособны даже в качестве изначальных переговорных позиций, и даже если Украина согласится на переговоры, Россия наотрез их отвергнет. &lt;…&gt; В результате саммит может заострить внимание мирового сообщества на нереалистичности украинского "мирного плана", равно как и этической и юридической беспочвенности притязаний США на глобальное первенство", — говорится в материале.Автор статьи напомнил, что украинскую "формулу мира" значительно урезали и в повестку включили только три пункта из изначальных десяти: ядерную безопасность, продовольственную безопасность и возвращение украинских детей."Складывается ощущение, что это единственные вопросы, которые большинство незападных участников готовы обсуждать и по которым возможно некое подобие глобального консенсуса", — отметил журналист. По его мнению, если в этих сферах удастся предпринять конкретные шаги, это может послужить отправной точкой для будущих переговоров с Россией, однако очевидно, что ничего общего с "формулой мира" здесь нет.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240615/ekspert-1953138163.html
https://ria.ru/20240615/shveytsariya-1953063058.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, евросоюз, совет европы, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Евросоюз, Совет Европы, ООН
В США раскрыли, чем закончится саммит по Украине в Швейцарии

Responsible Statecraft: саммит в Швейцарии покажет провальность плана Зеленского

© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Швейцарская мирная конференция обречена на провал и лишь укрепит убеждения в нежизнеспособности "мирного плана" Зеленского, пишет Responsible Statecraft.
"Как "саммит мира" эта встреча заранее была обречена на провал. <…> Выдвинутые Киевом условия на самом деле совершенно нежизнеспособны даже в качестве изначальных переговорных позиций, и даже если Украина согласится на переговоры, Россия наотрез их отвергнет. <…> В результате саммит может заострить внимание мирового сообщества на нереалистичности украинского "мирного плана", равно как и этической и юридической беспочвенности притязаний США на глобальное первенство", — говорится в материале.
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Автор статьи напомнил, что украинскую "формулу мира" значительно урезали и в повестку включили только три пункта из изначальных десяти: ядерную безопасность, продовольственную безопасность и возвращение украинских детей.
"Складывается ощущение, что это единственные вопросы, которые большинство незападных участников готовы обсуждать и по которым возможно некое подобие глобального консенсуса", — отметил журналист. По его мнению, если в этих сферах удастся предпринять конкретные шаги, это может послужить отправной точкой для будущих переговоров с Россией, однако очевидно, что ничего общего с "формулой мира" здесь нет.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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