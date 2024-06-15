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Россия меняет мировую политическую систему - РИА Новости, 15.06.2024
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08:00 15.06.2024 (обновлено: 14:06 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
Россия меняет мировую политическую систему
Россия меняет мировую политическую систему - РИА Новости, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
Вчера Дмитрий Медведев выступил с программной статьей "Время метрополий истекло". Поскольку автор не только председатель крупнейшей политической партии России,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:00
2024-06-15T14:06
аналитика
россия
украина
сша
дмитрий медведев
владимир путин
нато
движение неприсоединения
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Вчера Дмитрий Медведев выступил с программной статьей "Время метрополий истекло". Поскольку автор не только председатель крупнейшей политической партии России, но и заместитель председателя Совета безопасности России, каждое слово приобретает значение государственного масштаба. Обращаясь к вопросам, которые в первую очередь будут интересны зарубежным читателям, и сосредотачиваясь на критике неоколониальной системы как таковой, Медведев тем не менее неизменно возвращался к самому острому для жителей России вопросу — конфликту на Украине.Украинский конфликт по сути своей глобальный, поскольку ведет не только к уточнению границ и смещению баланса сил в Восточной Европе, но к переустройству мировой политической архитектуры в целом. Это хорошо понимают наши противники, объявившие крестовый поход "демократии против автократии". Настаивая на разделении мира именно по такому принципу, они готовы признать Украину демократическим государством, а нацистский батальон "Азов"* — демократической структурой.Однако возможный приход к власти республиканцев на выборах 5 ноября вряд ли повернет этот крестовый поход вспять. И нам жизненно необходима собственная стратегия мирового масштаба, описывающая конфликт на Украине в глобальном ключе. Именно поэтому в феврале нынешнего года в Москве было учреждено общемировое антиколониальное движение "За свободу наций!", которое поддержали представители более 50 стран мира.Ключевая цель движения — "искоренение современных практик эксплуатации и гегемонии". Подробно рассматривая преступления США, Великобритании и Франции, Дмитрий Медведев вскрывает механизмы, при помощи которых эти страны продолжают удерживать контроль над формально суверенными государствами по всему миру. Среди них — монетарный неоколониализм (излюбленное оружие Франции на Африканском континенте), долговой неоколониализм, религиозные неоколониальные практики, идеологическая колонизация (здесь первенство, безусловно, принадлежит Соединенным Штатам), правовой неоколониализм (искусно используемый Великобританией в бывших колониях), зеленый/климатический неоколониализм, "дружественный" неоколониализм и цифровая диктатура.Если коллективный Запад предлагает достаточно искусственное противостояние автократий и демократий, то Россия росчерком пера Дмитрия Медведева выдвигает свое предложение: "многополярный глобализм" против "глобального неоколониализма". И оно, без сомнения, более привлекательно для мирового большинства, поскольку, во-первых, утверждает суверенитет всех признанных международным правом государств и многообразие их политических систем (в отличие от западной модели, где слово "автократия" является клеймом), во-вторых, предполагает экономическую компенсацию всем жертвам колониализма.Используя широкую доказательную базу, Медведев приводит поистине впечатляющие цифры:"Общий ущерб экономики Кубы от введенного в 1960 году эмбарго по состоянию на октябрь 2023-го составил 159,8 миллиарда долларов США. За время действия односторонних рестрикций против Ирана в 1984-2000 годах средняя ежегодная стоимость санкций составила 80 миллионов долларов США, &lt;...&gt; за период многосторонних санкций с 2006 по 2012 год этот показатель составлял 5,7 миллиарда долларов в год. &lt;…&gt; За семь лет после начала действия санкций, введенных в 2015 году в отношении Венесуэлы, потери ВВП этого латиноамериканского государства, как заявил его президент Мадуро в январе 2024-го в ежегодном обращении к нации, достигли 642 миллиардов долларов США. &lt;…&gt; С учетом того, что с территории Африки работорговцы вывезли более 12 миллионов человек, репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее 100 триллионов долларов США".Таким образом, у стран, составляющих мировое большинство, есть вполне убедительные причины поддержать новое Движение неприсоединения (параллели с которым провел Медведев), тем более что они приглашаются к совместной выработке юридически корректных механизмов по взысканию ущерба с (нео)колониальных держав, итогом чего должно стать "учреждение антиколониального Нюрнберга".Однако торжество этого подхода невозможно без решения украинского кризиса. И здесь крайне важны вчерашние заявления Владимира Путина на встрече с руководством МИД России. Вновь выступив с мирной инициативой, президент России не только повторил уже ранее звучавшие положения (денацификация, демилитаризация, отказ от вступления в НАТО; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; снятие с нашей страны всех незаконных санкций), но и впервые публично потребовал полный вывод украинских войск со всех новых (на самом деле — исторических) территорий России. Добавив, что следующие условия для начала мирных переговоров будут другими (то есть хуже для той стороны).Синхронные заявления Путина и Медведева имеют двойной эффект. С одной стороны, мы наблюдаем повышение ставок в геополитическом противостоянии с коллективным Западом. С другой — предлагаем мировому большинству реальную альтернативу тому безумию, которое несет неоколониальный "порядок, основанный на правилах". Это особенно актуально накануне сегодняшнего саммита в Швейцарии, который планируют посетить представители более 90 стран. Если коллективный Запад в самом деле заинтересован в прекращении боевых действий на Украине — альтернативы плану Путина на сегодняшний день просто не существует и на саммите имеет смысл рассматривать только его. В противном случае мнение коллективного Запада может вовсе не учитываться при формировании структур "многополярного глобализма", предложенного Медведевым.Напомним, что бывший и действующий президенты России не в первый раз делают совместные заявления по поводу Украины и ее роли в глобальном контексте. Незадолго до начала СВО в 2021 году у Владимира Путина вышла статья "Об историческом единстве русских и украинцев", а у Дмитрия Медведева — "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Тогда и Украина, и коллективный Запад не прислушались к ним. Итог — утрата Украиной территорий и стремительное сокращение западной гегемонии.Сейчас у центров силы, составляющих западный блок (прежде всего США), еще сохраняется теоретическая возможность занять достойное место в предложенной Медведевым глобальной архитектуре в качестве одного из полюсов. Так же как и у Украины сохранить свою государственность (во что верится все меньше), хоть и в усеченном виде. Воспользуются ли они этой возможностью — вопрос риторический. Но следующее предложение, выдвинутое Путиным и Медведевым, будет для них хуже. Намного хуже.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953044426.html
https://ria.ru/20240614/peskov-1953024257.html
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аналитика, россия, украина, сша, дмитрий медведев, владимир путин, нато, движение неприсоединения
Аналитика, Россия, Украина, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, НАТО, Движение неприсоединения

Россия меняет мировую политическую систему

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Евгений Балакин
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Вчера Дмитрий Медведев выступил с программной статьей "Время метрополий истекло". Поскольку автор не только председатель крупнейшей политической партии России, но и заместитель председателя Совета безопасности России, каждое слово приобретает значение государственного масштаба. Обращаясь к вопросам, которые в первую очередь будут интересны зарубежным читателям, и сосредотачиваясь на критике неоколониальной системы как таковой, Медведев тем не менее неизменно возвращался к самому острому для жителей России вопросу — конфликту на Украине.
Украинский конфликт по сути своей глобальный, поскольку ведет не только к уточнению границ и смещению баланса сил в Восточной Европе, но к переустройству мировой политической архитектуры в целом. Это хорошо понимают наши противники, объявившие крестовый поход "демократии против автократии". Настаивая на разделении мира именно по такому принципу, они готовы признать Украину демократическим государством, а нацистский батальон "Азов"* — демократической структурой.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Небензя прокомментировал отказ Запада от мирного предложения России
14 июня, 23:23
Однако возможный приход к власти республиканцев на выборах 5 ноября вряд ли повернет этот крестовый поход вспять. И нам жизненно необходима собственная стратегия мирового масштаба, описывающая конфликт на Украине в глобальном ключе. Именно поэтому в феврале нынешнего года в Москве было учреждено общемировое антиколониальное движение "За свободу наций!", которое поддержали представители более 50 стран мира.
Ключевая цель движения — "искоренение современных практик эксплуатации и гегемонии". Подробно рассматривая преступления США, Великобритании и Франции, Дмитрий Медведев вскрывает механизмы, при помощи которых эти страны продолжают удерживать контроль над формально суверенными государствами по всему миру. Среди них — монетарный неоколониализм (излюбленное оружие Франции на Африканском континенте), долговой неоколониализм, религиозные неоколониальные практики, идеологическая колонизация (здесь первенство, безусловно, принадлежит Соединенным Штатам), правовой неоколониализм (искусно используемый Великобританией в бывших колониях), зеленый/климатический неоколониализм, "дружественный" неоколониализм и цифровая диктатура.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина
14 июня, 20:57
Если коллективный Запад предлагает достаточно искусственное противостояние автократий и демократий, то Россия росчерком пера Дмитрия Медведева выдвигает свое предложение: "многополярный глобализм" против "глобального неоколониализма". И оно, без сомнения, более привлекательно для мирового большинства, поскольку, во-первых, утверждает суверенитет всех признанных международным правом государств и многообразие их политических систем (в отличие от западной модели, где слово "автократия" является клеймом), во-вторых, предполагает экономическую компенсацию всем жертвам колониализма.
Используя широкую доказательную базу, Медведев приводит поистине впечатляющие цифры:
"Общий ущерб экономики Кубы от введенного в 1960 году эмбарго по состоянию на октябрь 2023-го составил 159,8 миллиарда долларов США. За время действия односторонних рестрикций против Ирана в 1984-2000 годах средняя ежегодная стоимость санкций составила 80 миллионов долларов США, <...> за период многосторонних санкций с 2006 по 2012 год этот показатель составлял 5,7 миллиарда долларов в год. <…> За семь лет после начала действия санкций, введенных в 2015 году в отношении Венесуэлы, потери ВВП этого латиноамериканского государства, как заявил его президент Мадуро в январе 2024-го в ежегодном обращении к нации, достигли 642 миллиардов долларов США. <…> С учетом того, что с территории Африки работорговцы вывезли более 12 миллионов человек, репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее 100 триллионов долларов США".
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Германии назвали способ уйти от эскалации конфликта с Россией
14 июня, 16:59
Таким образом, у стран, составляющих мировое большинство, есть вполне убедительные причины поддержать новое Движение неприсоединения (параллели с которым провел Медведев), тем более что они приглашаются к совместной выработке юридически корректных механизмов по взысканию ущерба с (нео)колониальных держав, итогом чего должно стать "учреждение антиколониального Нюрнберга".
Однако торжество этого подхода невозможно без решения украинского кризиса. И здесь крайне важны вчерашние заявления Владимира Путина на встрече с руководством МИД России. Вновь выступив с мирной инициативой, президент России не только повторил уже ранее звучавшие положения (денацификация, демилитаризация, отказ от вступления в НАТО; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; снятие с нашей страны всех незаконных санкций), но и впервые публично потребовал полный вывод украинских войск со всех новых (на самом деле — исторических) территорий России. Добавив, что следующие условия для начала мирных переговоров будут другими (то есть хуже для той стороны).
Синхронные заявления Путина и Медведева имеют двойной эффект. С одной стороны, мы наблюдаем повышение ставок в геополитическом противостоянии с коллективным Западом. С другой — предлагаем мировому большинству реальную альтернативу тому безумию, которое несет неоколониальный "порядок, основанный на правилах". Это особенно актуально накануне сегодняшнего саммита в Швейцарии, который планируют посетить представители более 90 стран. Если коллективный Запад в самом деле заинтересован в прекращении боевых действий на Украине — альтернативы плану Путина на сегодняшний день просто не существует и на саммите имеет смысл рассматривать только его. В противном случае мнение коллективного Запада может вовсе не учитываться при формировании структур "многополярного глобализма", предложенного Медведевым.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Для США кровь людей на Украине стала котировкой сырья, заявил посол России
10 июня, 19:57
Напомним, что бывший и действующий президенты России не в первый раз делают совместные заявления по поводу Украины и ее роли в глобальном контексте. Незадолго до начала СВО в 2021 году у Владимира Путина вышла статья "Об историческом единстве русских и украинцев", а у Дмитрия Медведева — "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Тогда и Украина, и коллективный Запад не прислушались к ним. Итог — утрата Украиной территорий и стремительное сокращение западной гегемонии.
Сейчас у центров силы, составляющих западный блок (прежде всего США), еще сохраняется теоретическая возможность занять достойное место в предложенной Медведевым глобальной архитектуре в качестве одного из полюсов. Так же как и у Украины сохранить свою государственность (во что верится все меньше), хоть и в усеченном виде. Воспользуются ли они этой возможностью — вопрос риторический. Но следующее предложение, выдвинутое Путиным и Медведевым, будет для них хуже. Намного хуже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
 
АналитикаРоссияУкраинаСШАДмитрий МедведевВладимир ПутинНАТОДвижение неприсоединения
 
 
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