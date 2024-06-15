Путин поздравил Рамафосу с переизбранием
Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу по случаю переизбрания на пост президента Южно-Африканской Республики, отметил его вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Рамафоза, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Южно-Африканской Республики. Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с президентом Рамафозой и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
"Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября. Желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.
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