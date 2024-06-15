https://ria.ru/20240615/putin-1953083043.html

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием - РИА Новости, 15.06.2024

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием

Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу по случаю переизбрания на пост президента Южно-Африканской Республики, отметил его вклад в развитие... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:07

2024-06-15T10:07

2024-06-15T10:22

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу по случаю переизбрания на пост президента Южно-Африканской Республики, отметил его вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Рамафоза, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Южно-Африканской Республики. Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с президентом Рамафозой и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня."Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября. Желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20240216/afrika-1927779123.html

https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887054297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, брикс, юар, владимир путин, сирил рамафоса, оон, россия, казань