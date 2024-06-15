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Путин поздравил Рамафосу с переизбранием - РИА Новости, 15.06.2024
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10:07 15.06.2024 (обновлено: 10:22 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/putin-1953083043.html
Путин поздравил Рамафосу с переизбранием
Путин поздравил Рамафосу с переизбранием - РИА Новости, 15.06.2024
Путин поздравил Рамафосу с переизбранием
Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу по случаю переизбрания на пост президента Южно-Африканской Республики, отметил его вклад в развитие... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:07
2024-06-15T10:22
политика
брикс
юар
владимир путин
сирил рамафоса
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу по случаю переизбрания на пост президента Южно-Африканской Республики, отметил его вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Рамафоза, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Южно-Африканской Республики. Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с президентом Рамафозой и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня."Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября. Желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20240216/afrika-1927779123.html
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политика, брикс, юар, владимир путин, сирил рамафоса, оон, россия, казань
Политика, БРИКС, ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, ООН, Россия, Казань
Путин поздравил Рамафосу с переизбранием

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу по случаю переизбрания на пост президента Южно-Африканской Республики, отметил его вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Рамафоза, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Южно-Африканской Республики. Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.
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Путин добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с президентом Рамафозой и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
"Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября. Желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.
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ПолитикаБРИКСЮАРВладимир ПутинСирил РамафосаООНРоссияКазань
 
 
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