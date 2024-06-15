https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять

Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять - РИА Новости, 15.06.2024

Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять

Ультиматум, предложение капитуляции, продолжение агрессии — так Запад и Киев отреагировали на путинские предложения об условиях прекращения огня и начале... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:06

россия

владимир путин

украина

киев

ллойд остин

нато

вооруженные силы украины

аналитика

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Ультиматум, предложение капитуляции, продолжение агрессии — так Запад и Киев отреагировали на путинские предложения об условиях прекращения огня и начале переговоров об урегулировании конфликта."Путин не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира", заявил министр обороны США Ллойд Остин. Генсек НАТО Столтенберг предложил России вывести свои войска с украинской территории, ну а Зеленский просто сравнил Путина с Гитлером. То есть предложение нашего президента отвергнуто и высмеяно — зачем же он тогда его делал?В том то и дело, что Путин рассчитывал именно на такой результат — потому что настоящим адресатом его обращения был не Запад и Киев, а весь незападный мир, который атлантисты пытаются убедить в том, что Россия страшный агрессор, не собирающийся останавливаться на Украине и представляющий угрозу всему миру. Поэтому Путин и говорит: мы готовы прекратить боевые действия хоть завтра, вот наши условия, они вовсе не похожи не то что на аннексию всея Украины, но даже на ее безоговорочную капитуляцию. Принимайте их — и давайте садиться за стол переговоров.Парадокс в том, что предложенные Путиным условия очень выгодны Западу и невыгодны России, но Запад не может их принять. О Киеве и Зеленском и речи нет, но они и несубъектны. Все решают Штаты, а там давно уже понимают, что программа-максимум по Украине (включение ее в НАТО) и России (возвращение к положению на 23 февраля 2022-го) абсолютно недостижима. Вслух американские руководители могут говорить что угодно, но в реальности они не могут загадывать дальше января следующего года, когда с большой вероятностью в Вашингтоне произойдет смена администрации. Поэтому зафиксировать статус-кво, пусть и ценой вывода ВСУ с тех территорий, которые уже включены в состав России, было бы для Запада сверхудачным вариантом — даже ценой гарантий невключения Украины в НАТО. А тут Россия сама предлагает такой вариант, и при разумном геополитическом анализе Запад должен был бы ухватиться за него обеими руками и приказать Киеву согласиться на начало переговоров. Потому что следующее предложение Путина (а первые два были в ноябре — декабре 2021-го и в марте — апреле 2022-го) будет заведомо хуже нынешнего, а динамика боевых действий не оставляет шансов на отвоевывание Украиной утраченных территорий, зато увеличивает вероятность потери новых.Почему же Запад не ухватился за предоставленную возможность? Потому, что за все время конфликта он лишь поднимал ставки — постоянно повторяя, что недопустимо даже думать о том, что Путин может победить, что наказание России должно быть демонстративным и показательным для всех потенциальных диктаторов-агрессоров, что поражение Украины станет страшным ударом по миропорядку, основанному на правилах, и репутации Запада в мире. То есть Запад приравнял поражение Украины к собственному, а необходимость победы над Россией выставил как условие сохранения своего глобального доминирования.Однако никакого доминирования уже нет — неслучайно предложения Путина были лишь частью его большого выступления в МИД, посвященного необходимости строительства системы евразийской коллективной безопасности. Главным условием которой должно стать освобождение Евразии от военного присутствия неевразийских стран, то есть вывод американских войск из Европы и Азии — от Германии до Японии. Да, Путин играет вдолгую, и он видит динамику развития ситуации в мире. Атлантисты (то есть англосаксы вместе с ориентированной на них частью европейских элит) сейчас действительно являются главной силой в мире, однако их претензии на гегемонию и глобальное доминирование уже несостоятельны.И это видят все — и не только на Глобальном Юге, но и многие в самих странах Запада. Сейчас Запад еще может позволить себе пытаться изолировать и заблокировать Россию, воевать с нами чужими руками на нашей же территории, но он платит за это ускорением разрушения основы собственного могущества, то есть мировой торгово-финансовой системы. Без нее у англосаксов останется только американский флот, то есть военная мощь, но на одних штыках, как известно, долго не просидишь. Американцы будут вынуждены уйти из Европы и Азии. Вопрос лишь в том, станет ли этот уход организованным — добровольно-принудительным — или будет хаотичным последствием внутреннего кризиса в самих Штатах.Понятно, что речь идет о процессе, который может растянуться на несколько десятилетий, но может и резко ускориться в результате плохо продуманных военных авантюр уходящего гегемона (например, тайваньской). Борьба за Украину в этом смысле является очень показательной: атлантисты замахнулись на то, что не способны удержать, более того, на то, что им даже не нужно, если исходить из их же интереса максимального затягивания процесса демонтажа собственной гегемонии. Грубо говоря, им нужно думать не о приобретении новых территорий (активов), а о приведении в порядок, лечении и реформировании уже существующих. Однако велосипед англосаксонской глобализации уже не может остановиться — он набрал такую скорость, что при торможени тут же упадет в кювет.И остается лишь сигналить ему о том, что впереди обрыв — и лучше все-таки попытаться сбавить скорость (даже ценой падения, ссадин и переломов), чем гарантированно погибнуть при падении в приближающуюся пропасть. И надеяться на то, что инстинкт самосохранения англосаксонских элит все же должен сработать.Именно об этом ведь и предупреждал в пятницу Владимир Путин: "В конечном счете эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшими арсеналами ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то и другое может обернуться трагедией".

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https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

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россия, владимир путин, украина, киев, ллойд остин, нато, вооруженные силы украины, аналитика