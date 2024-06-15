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Оверчук отметил помощь России в восстановлении ж/д сообщения в Армении - РИА Новости, 15.06.2024
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13:51 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/overchuk-1953108895.html
Оверчук отметил помощь России в восстановлении ж/д сообщения в Армении
Оверчук отметил помощь России в восстановлении ж/д сообщения в Армении - РИА Новости, 15.06.2024
Оверчук отметил помощь России в восстановлении ж/д сообщения в Армении
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил важность помощи российских специалистов в восстановлении в рекордно короткие сроки железнодорожного сообщения Армении с... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:51
2024-06-15T13:51
в мире
армения
россия
грузия
алексей оверчук
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил важность помощи российских специалистов в восстановлении в рекордно короткие сроки железнодорожного сообщения Армении с Грузией. "В трудную минуту Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией. Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом", - сказал он журналистам. Оверчук подчеркнул, что "этого не произошло благодаря тому, что Россия протянула руку помощи народу Армении". Он отметил, что российские специалисты круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением поврежденного в результате стихийного бедствия участка железной дороги. Финансирование аварийно-восстановительных работ было осуществлено РФ по решению руководства страны. "Первый пробный поезд отправился в путь по восстановленному полотну 14 июня, что на одну неделю раньше ожидавшегося срока. Важное для народа Армении железнодорожное сообщение с Грузией разблокировано", - заключил Алексей Оверчук. 14 июня в 12:30 по мск было открыто движение поездов на участке Айрум – Санаин. Благодаря опережающему темпу работ движение удалось восстановить почти на неделю раньше запланированного срока. 15 июня по восстановленному участку прошел контейнерный поезд из Грузии назначением на Ереван. Сроки полного восстановления железнодорожной инфраструктуры будут определены по мере стабилизации земляного полотна и по итогам завершения проектировочных работ. Дополнительно планируется проведение берегоукрепительных работ, которые позволят предотвратить подобные последствия для железнодорожной инфраструктуры при разливах рек. Прорабатывается возможность доставки российской техники и материалов в Армению с использованием железнодорожно-паромного сообщения по маршруту порт Кавказ (Россия) – порт Батуми (Грузия). 25 мая из-за продолжительных осадков, переполнения и выхода из русел рек на севере Армении был поврежден ряд объектов инфраструктуры железных дорог, находящихся в управлении ЗАО "ЮКЖД", дочернего общества ОАО "РЖД". Было размыто 1800 м пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение.
https://ria.ru/20240524/infrastruktura-1948060168.html
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в мире, армения, россия, грузия, алексей оверчук, ржд
В мире, Армения, Россия, Грузия, Алексей Оверчук, РЖД
Оверчук отметил помощь России в восстановлении ж/д сообщения в Армении

Оверчук: Россия в рекордно короткие сроки восстановила ж/д сообщение в Армении

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Алексей Оверчук выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Оверчук выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил важность помощи российских специалистов в восстановлении в рекордно короткие сроки железнодорожного сообщения Армении с Грузией.
«
"В трудную минуту Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией. Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом", - сказал он журналистам.
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Оверчук подчеркнул, что "этого не произошло благодаря тому, что Россия протянула руку помощи народу Армении".
Он отметил, что российские специалисты круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением поврежденного в результате стихийного бедствия участка железной дороги. Финансирование аварийно-восстановительных работ было осуществлено РФ по решению руководства страны.
«
"Первый пробный поезд отправился в путь по восстановленному полотну 14 июня, что на одну неделю раньше ожидавшегося срока. Важное для народа Армении железнодорожное сообщение с Грузией разблокировано", - заключил Алексей Оверчук.
14 июня в 12:30 по мск было открыто движение поездов на участке Айрум – Санаин. Благодаря опережающему темпу работ движение удалось восстановить почти на неделю раньше запланированного срока.
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15 июня по восстановленному участку прошел контейнерный поезд из Грузии назначением на Ереван.
Сроки полного восстановления железнодорожной инфраструктуры будут определены по мере стабилизации земляного полотна и по итогам завершения проектировочных работ.
Дополнительно планируется проведение берегоукрепительных работ, которые позволят предотвратить подобные последствия для железнодорожной инфраструктуры при разливах рек.
Прорабатывается возможность доставки российской техники и материалов в Армению с использованием железнодорожно-паромного сообщения по маршруту порт Кавказ (Россия) – порт Батуми (Грузия).
25 мая из-за продолжительных осадков, переполнения и выхода из русел рек на севере Армении был поврежден ряд объектов инфраструктуры железных дорог, находящихся в управлении ЗАО "ЮКЖД", дочернего общества ОАО "РЖД". Было размыто 1800 м пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение.
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