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В "Орленке" построят школу на полторы тысячи мест - РИА Новости, 15.06.2024
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19:05 15.06.2024 (обновлено: 19:06 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/orlenok-1953152615.html
В "Орленке" построят школу на полторы тысячи мест
В "Орленке" построят школу на полторы тысячи мест - РИА Новости, 15.06.2024
В "Орленке" построят школу на полторы тысячи мест
Во всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" будет построена школа на 1,5 тысячи мест, сообщили в пресс-службе минпросвещения. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:05
2024-06-15T19:06
общество
краснодарский край
сергей кравцов
вениамин кондратьев
александр джеус
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Во всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" будет построена школа на 1,5 тысячи мест, сообщили в пресс-службе минпросвещения. Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили детский центр "Орленок", где обсудили перспективы программ строительства и капитального ремонта образовательных объектов. "Сергей Кравцов рассказал, что в число стратегических задач для ВДЦ "Орленок" входит строительство на территории центра новой школы, которая рассчитана на полторы тысячи мест", - говорится в сообщении. Генеральный директор центра Александр Джеус отметил, что в настоящее время ведутся проектировочные работы для будущего строительства. "Очень важно, чтобы дети могли приехать и отдохнуть, и для них была правильно организована воспитательная работа. В "Орленке" есть для этого всё необходимое - в первую очередь, большой опыт и методические наработки", - сказал Кравцов в ходе посещения центра.
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общество, краснодарский край, сергей кравцов, вениамин кондратьев, александр джеус
Общество, Краснодарский край, Сергей Кравцов, Вениамин Кондратьев, Александр Джеус
В "Орленке" построят школу на полторы тысячи мест

Минпросвещения: в детском центре "Орленок" построят школу на полторы тысячи мест

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВо Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Во Всероссийском детском центре Орленок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Во всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" будет построена школа на 1,5 тысячи мест, сообщили в пресс-службе минпросвещения.
Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили детский центр "Орленок", где обсудили перспективы программ строительства и капитального ремонта образовательных объектов.
«
"Сергей Кравцов рассказал, что в число стратегических задач для ВДЦ "Орленок" входит строительство на территории центра новой школы, которая рассчитана на полторы тысячи мест", - говорится в сообщении.
Генеральный директор центра Александр Джеус отметил, что в настоящее время ведутся проектировочные работы для будущего строительства.
"Очень важно, чтобы дети могли приехать и отдохнуть, и для них была правильно организована воспитательная работа. В "Орленке" есть для этого всё необходимое - в первую очередь, большой опыт и методические наработки", - сказал Кравцов в ходе посещения центра.
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ОбществоКраснодарский крайСергей КравцовВениамин КондратьевАлександр Джеус
 
 
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