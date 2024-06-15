https://ria.ru/20240615/orlenok-1953152615.html

В "Орленке" построят школу на полторы тысячи мест

В "Орленке" построят школу на полторы тысячи мест - РИА Новости, 15.06.2024

В "Орленке" построят школу на полторы тысячи мест

Во всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" будет построена школа на 1,5 тысячи мест, сообщили в пресс-службе минпросвещения. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:05

2024-06-15T19:05

2024-06-15T19:06

общество

краснодарский край

сергей кравцов

вениамин кондратьев

александр джеус

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Во всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" будет построена школа на 1,5 тысячи мест, сообщили в пресс-службе минпросвещения. Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили детский центр "Орленок", где обсудили перспективы программ строительства и капитального ремонта образовательных объектов. "Сергей Кравцов рассказал, что в число стратегических задач для ВДЦ "Орленок" входит строительство на территории центра новой школы, которая рассчитана на полторы тысячи мест", - говорится в сообщении. Генеральный директор центра Александр Джеус отметил, что в настоящее время ведутся проектировочные работы для будущего строительства. "Очень важно, чтобы дети могли приехать и отдохнуть, и для них была правильно организована воспитательная работа. В "Орленке" есть для этого всё необходимое - в первую очередь, большой опыт и методические наработки", - сказал Кравцов в ходе посещения центра.

https://ria.ru/20240604/reb-1950300915.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, сергей кравцов, вениамин кондратьев, александр джеус