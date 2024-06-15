В "Орленке" построят школу на полторы тысячи мест
Минпросвещения: в детском центре "Орленок" построят школу на полторы тысячи мест
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВо Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Во всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" будет построена школа на 1,5 тысячи мест, сообщили в пресс-службе минпросвещения.
Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили детский центр "Орленок", где обсудили перспективы программ строительства и капитального ремонта образовательных объектов.
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"Сергей Кравцов рассказал, что в число стратегических задач для ВДЦ "Орленок" входит строительство на территории центра новой школы, которая рассчитана на полторы тысячи мест", - говорится в сообщении.
Генеральный директор центра Александр Джеус отметил, что в настоящее время ведутся проектировочные работы для будущего строительства.
"Очень важно, чтобы дети могли приехать и отдохнуть, и для них была правильно организована воспитательная работа. В "Орленке" есть для этого всё необходимое - в первую очередь, большой опыт и методические наработки", - сказал Кравцов в ходе посещения центра.