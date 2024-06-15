https://ria.ru/20240615/moskva-1953084590.html

Собянин рассказал о сокращении выбросов углекислого газа в Москве

Собянин рассказал о сокращении выбросов углекислого газа в Москве - РИА Новости, 15.06.2024

Собянин рассказал о сокращении выбросов углекислого газа в Москве

Выбросы углекислого газа в Москве за пять лет сократились на 130 тысяч тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:27

2024-06-15T10:27

2024-06-15T10:27

москва

сергей собянин

общество

экология

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выбросы углекислого газа в Москве за пять лет сократились на 130 тысяч тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. "За пять с лишним лет благодаря электробусам выбросы углекислого газа сократились на 130 тысяч тонн", - написал он. Собянин добавил, что к 2030 году в столице будет 5300 электробусов российского производства. Они заменят автобусы на маршрутах и улучшат экологическую ситуацию в городе. Мэр столицы также напомнил, что первые электробусы появились в Москве в 2018 году, в настоящий момент их более 1700. Собянин подчеркнул, что один электробус сокращает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год.

https://ria.ru/20240607/vystavka-1951332955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, общество, экология