https://ria.ru/20240615/moskva-1953084590.html
Собянин рассказал о сокращении выбросов углекислого газа в Москве
Собянин рассказал о сокращении выбросов углекислого газа в Москве - РИА Новости, 15.06.2024
Собянин рассказал о сокращении выбросов углекислого газа в Москве
Выбросы углекислого газа в Москве за пять лет сократились на 130 тысяч тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:27
2024-06-15T10:27
2024-06-15T10:27
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сергей собянин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выбросы углекислого газа в Москве за пять лет сократились на 130 тысяч тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. "За пять с лишним лет благодаря электробусам выбросы углекислого газа сократились на 130 тысяч тонн", - написал он. Собянин добавил, что к 2030 году в столице будет 5300 электробусов российского производства. Они заменят автобусы на маршрутах и улучшат экологическую ситуацию в городе. Мэр столицы также напомнил, что первые электробусы появились в Москве в 2018 году, в настоящий момент их более 1700. Собянин подчеркнул, что один электробус сокращает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, общество, экология
Москва, Сергей Собянин, Общество, Экология
Собянин рассказал о сокращении выбросов углекислого газа в Москве
Выбросы углекислого газа в Москве за пять лет сократились на 130 тысяч тонн