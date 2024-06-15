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Для достижения мира нужно участие России, заявили в Саудовской Аравии - РИА Новости, 15.06.2024
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20:23 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/mir-1953163040.html
Для достижения мира нужно участие России, заявили в Саудовской Аравии
Для достижения мира нужно участие России, заявили в Саудовской Аравии - РИА Новости, 15.06.2024
Для достижения мира нужно участие России, заявили в Саудовской Аравии
Для достижения мира на Украине необходимо участие в этом процессе России, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:23
2024-06-15T20:23
в мире
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россия
швейцария
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
евросоюз
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КАИР, 15 июн - РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо участие в этом процессе России, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. "Любой заслуживающий доверия процесс по миру на Украине требует участия России", - сказал министр в ходе выступления на конференции по Украине в Швейцарии. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953156759.html
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в мире, украина, россия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Для достижения мира нужно участие России, заявили в Саудовской Аравии

Глава МИД Саудовской Аравии: для достижения мира на Украине нужно участие России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
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КАИР, 15 июн - РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо участие в этом процессе России, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
«
"Любой заслуживающий доверия процесс по миру на Украине требует участия России", - сказал министр в ходе выступления на конференции по Украине в Швейцарии.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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