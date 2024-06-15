https://ria.ru/20240615/mir-1953163040.html

Для достижения мира нужно участие России, заявили в Саудовской Аравии

Для достижения мира нужно участие России, заявили в Саудовской Аравии - РИА Новости, 15.06.2024

Для достижения мира нужно участие России, заявили в Саудовской Аравии

Для достижения мира на Украине необходимо участие в этом процессе России, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:23

2024-06-15T20:23

2024-06-15T20:23

в мире

украина

россия

швейцария

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

евросоюз

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КАИР, 15 июн - РИА Новости. Для достижения мира на Украине необходимо участие в этом процессе России, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. "Любой заслуживающий доверия процесс по миру на Украине требует участия России", - сказал министр в ходе выступления на конференции по Украине в Швейцарии. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953156759.html

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