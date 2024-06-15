https://ria.ru/20240615/marochko-1953068328.html

Под Купянском отбросили боевиков ВСУ, сообщил Марочко

Под Купянском отбросили боевиков ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.06.2024

Под Купянском отбросили боевиков ВСУ, сообщил Марочко

Российские войска отбросили боевиков ВСУ, пытавшихся контратаковать на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T07:36

2024-06-15T07:36

2024-06-15T07:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Российские войска отбросили боевиков ВСУ, пытавшихся контратаковать на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, за минувшие сутки противник предпринял ряд попыток оттеснить подразделения ВС РФ с занимаемых позиций на купянском направлении в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка, Берестовое и Стельмаховка. "Невзирая на массированную атаку со стороны вооруженных формирований Украины линии обороны шириной более 30 километров, прорвать её не удалось. Потерь позиций и территорий не допущено. Враг, понеся потери, вернулся на ранее занимаемые рубежи и позиции", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20240615/marochko-1953066492.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф