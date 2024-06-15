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Под Купянском отбросили боевиков ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/marochko-1953068328.html
Под Купянском отбросили боевиков ВСУ, сообщил Марочко
Под Купянском отбросили боевиков ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.06.2024
Под Купянском отбросили боевиков ВСУ, сообщил Марочко
Российские войска отбросили боевиков ВСУ, пытавшихся контратаковать на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T07:36
2024-06-15T07:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Российские войска отбросили боевиков ВСУ, пытавшихся контратаковать на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, за минувшие сутки противник предпринял ряд попыток оттеснить подразделения ВС РФ с занимаемых позиций на купянском направлении в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка, Берестовое и Стельмаховка. "Невзирая на массированную атаку со стороны вооруженных формирований Украины линии обороны шириной более 30 километров, прорвать её не удалось. Потерь позиций и территорий не допущено. Враг, понеся потери, вернулся на ранее занимаемые рубежи и позиции", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20240615/marochko-1953066492.html
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Под Купянском отбросили боевиков ВСУ, сообщил Марочко

Марочко: ВС России отбросили боевиков ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Российские войска отбросили боевиков ВСУ, пытавшихся контратаковать на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за минувшие сутки противник предпринял ряд попыток оттеснить подразделения ВС РФ с занимаемых позиций на купянском направлении в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка, Берестовое и Стельмаховка.
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"Невзирая на массированную атаку со стороны вооруженных формирований Украины линии обороны шириной более 30 километров, прорвать её не удалось. Потерь позиций и территорий не допущено. Враг, понеся потери, вернулся на ранее занимаемые рубежи и позиции", - пояснил Марочко.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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