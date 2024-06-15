Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко
Марочко: ВКС уничтожили иностранных наемников и боевиков ВСУ под Харьковом
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники, цели были уничтожены, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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"После полученных данных от агентурных источников и проверки их аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Киевский режим активно привлекает в свою армию боевиков со всего мира. Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В министерстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.
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12 октября 2023, 07:46