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Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 15.06.2024 (обновлено: 07:15 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/marochko-1953066492.html
Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко
Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.06.2024
Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко
Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники, цели были... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T07:04
2024-06-15T07:15
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники, цели были уничтожены, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."После полученных данных от агентурных источников и проверки их аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.Киевский режим активно привлекает в свою армию боевиков со всего мира. Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В министерстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.
https://ria.ru/20231012/naemniki-1902168064.html
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в мире, харьковская область, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко

Марочко: ВКС уничтожили иностранных наемников и боевиков ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники, цели были уничтожены, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"После полученных данных от агентурных источников и проверки их аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Киевский режим активно привлекает в свою армию боевиков со всего мира. Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В министерстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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