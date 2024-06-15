https://ria.ru/20240615/marochko-1953066492.html

Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко

Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.06.2024

Авиация уничтожила под Харьковом иностранных наемников, сообщил Марочко

Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники, цели были... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T07:04

2024-06-15T07:04

2024-06-15T07:15

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 июн – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники, цели были уничтожены, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."После полученных данных от агентурных источников и проверки их аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.Киевский режим активно привлекает в свою армию боевиков со всего мира. Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В министерстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.

https://ria.ru/20231012/naemniki-1902168064.html

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в мире, харьковская область, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины