https://ria.ru/20240615/makron-1953171344.html

"Не воюем". Макрон высказался о России на саммите по Украине

"Не воюем". Макрон высказался о России на саммите по Украине - РИА Новости, 15.06.2024

"Не воюем". Макрон высказался о России на саммите по Украине

Участники саммита по Украине не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T21:43

2024-06-15T21:43

2024-06-15T21:43

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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си цзиньпин

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники саммита по Украине не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции в Швейцарии."Стоит повторить тот факт, что никто из нас не воюет против России. Мы все стремимся к миру. Мы все стремимся к прочному миру, основанном на международном праве", — заявил Макрон.Макрон ранее не раз говорил о намерении Франции направить на Украину своих военных инструкторов, а в конце мая объявил о планах создать коалицию европейских стран, готовых в этом участвовать. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания президента Франции весьма провокационными и нагнетающими напряженность. По словам официального представителя Марии Захаровой, агрессивная риторика Макрона подталкивает европейский континент к катастрофе.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине. Свое участи подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240615/switzerland-1953162333.html

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