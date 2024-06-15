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"Не воюем". Макрон высказался о России на саммите по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/makron-1953171344.html
"Не воюем". Макрон высказался о России на саммите по Украине
"Не воюем". Макрон высказался о России на саммите по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
"Не воюем". Макрон высказался о России на саммите по Украине
Участники саммита по Украине не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:43
2024-06-15T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
эммануэль макрон
джо байден
си цзиньпин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники саммита по Украине не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции в Швейцарии."Стоит повторить тот факт, что никто из нас не воюет против России. Мы все стремимся к миру. Мы все стремимся к прочному миру, основанном на международном праве", — заявил Макрон.Макрон ранее не раз говорил о намерении Франции направить на Украину своих военных инструкторов, а в конце мая объявил о планах создать коалицию европейских стран, готовых в этом участвовать. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания президента Франции весьма провокационными и нагнетающими напряженность. По словам официального представителя Марии Захаровой, агрессивная риторика Макрона подталкивает европейский континент к катастрофе.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине. Свое участи подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, россия, украина, швейцария, эммануэль макрон, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Си Цзиньпин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
"Не воюем". Макрон высказался о России на саммите по Украине

Макрон: участники саммита по Украине не желают войны с Россией

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Участники саммита по Украине не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции в Швейцарии.
"Стоит повторить тот факт, что никто из нас не воюет против России. Мы все стремимся к миру. Мы все стремимся к прочному миру, основанном на международном праве", — заявил Макрон.
Макрон ранее не раз говорил о намерении Франции направить на Украину своих военных инструкторов, а в конце мая объявил о планах создать коалицию европейских стран, готовых в этом участвовать. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания президента Франции весьма провокационными и нагнетающими напряженность. По словам официального представителя Марии Захаровой, агрессивная риторика Макрона подталкивает европейский континент к катастрофе.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине. Свое участи подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине
Вчера, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияЭммануэль МакронДжо БайденСи ЦзиньпинЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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