https://ria.ru/20240615/khusity-1953176540.html

Хуситы заявили, что атакованное ими судно затонуло в Аденском заливе

Хуситы заявили, что атакованное ими судно затонуло в Аденском заливе - РИА Новости, 15.06.2024

Хуситы заявили, что атакованное ими судно затонуло в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атакованное ими судно Verbena потерпело крушение в Аденском заливе. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:52

2024-06-15T22:52

2024-06-15T23:02

в мире

цены на нефть

красное море

йемен

аденский залив

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15488/90/154889053_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_4ad610030d46f89487fafec47ff42837.jpg

КАИР, 15 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атакованное ими судно Verbena потерпело крушение в Аденском заливе. "Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после того, как было атаковано несколькими ракетами", — заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.Он добавил, что судно Tutor, которое также атаковали в Красном море йеменские силы, может начать тонуть в ближайшие часы. Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240614/g7-1952983987.html

https://ria.ru/20240613/khusity-1952736696.html

красное море

йемен

аденский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, красное море, йемен, аденский залив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году