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Хуситы заявили, что атакованное ими судно затонуло в Аденском заливе - РИА Новости, 15.06.2024
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22:52 15.06.2024 (обновлено: 23:02 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/khusity-1953176540.html
Хуситы заявили, что атакованное ими судно затонуло в Аденском заливе
Хуситы заявили, что атакованное ими судно затонуло в Аденском заливе - РИА Новости, 15.06.2024
Хуситы заявили, что атакованное ими судно затонуло в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атакованное ими судно Verbena потерпело крушение в Аденском заливе. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T22:52
2024-06-15T23:02
в мире
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КАИР, 15 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атакованное ими судно Verbena потерпело крушение в Аденском заливе. &quot;Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после того, как было атаковано несколькими ракетами&quot;, — заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.Он добавил, что судно Tutor, которое также атаковали в Красном море йеменские силы, может начать тонуть в ближайшие часы. Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240614/g7-1952983987.html
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в мире, цены на нефть, красное море, йемен, аденский залив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Красное море, Йемен, Аденский залив, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили, что атакованное ими судно затонуло в Аденском заливе

Хуситы заявили, что атакованное ими судно Verbena затонуло в Аденском заливе

© www.marshruty.ruАденский залив
Аденский залив
© www.marshruty.ru
Аденский залив. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 15 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атакованное ими судно Verbena потерпело крушение в Аденском заливе.
«

"Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после того, как было атаковано несколькими ракетами", — заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

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Он добавил, что судно Tutor, которое также атаковали в Красном море йеменские силы, может начать тонуть в ближайшие часы.

Ситуация в Йемене

Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреЦены на нефтьКрасное мореЙеменАденский заливАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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