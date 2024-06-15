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Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти - РИА Новости, 15.06.2024
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08:49 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/kazakhstan-1953073284.html
Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти
Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти - РИА Новости, 15.06.2024
Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти
Казахстан поставит в Германию до конца года более 1 миллиона тонн нефти, сообщает "КазМунайГаз". РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:49
2024-06-15T08:49
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АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Казахстан поставит в Германию до конца года более 1 миллиона тонн нефти, сообщает "КазМунайГаз". Сообщается, что председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. "Была затронута и тема экспорта карачаганакской нефти в свете повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе. В прошлом году нефть с Карачаганака в объеме порядка 1 млн тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "КазТрансОйла" и "Транснефти". За 5 месяцев 2024 года фактический объем поставок составил порядка 500 тысяч тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объеме более 1 млн тонн", - сообщает компания на сайте. Германия в конце 2022 года договорилась с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. В рамках этих договоренностей "Казтрансойл" в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении Германии составляет до 1,2 миллиона тонн.
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цены на нефть, германия, казахстан, астана, казмунайгаз, казтрансойл, в мире
Цены на нефть, Германия, Казахстан, Астана, Казмунайгаз, КазТрансОйл, В мире
Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти

Казахстан до конца года поставит в Германию более миллиона тонн нефти

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкНефтеперекачивающая станция "Актау"
Нефтеперекачивающая станция Актау - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Нефтеперекачивающая станция "Актау". Архивное фото
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АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Казахстан поставит в Германию до конца года более 1 миллиона тонн нефти, сообщает "КазМунайГаз".
Сообщается, что председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили.
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"Была затронута и тема экспорта карачаганакской нефти в свете повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе. В прошлом году нефть с Карачаганака в объеме порядка 1 млн тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "КазТрансОйла" и "Транснефти". За 5 месяцев 2024 года фактический объем поставок составил порядка 500 тысяч тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объеме более 1 млн тонн", - сообщает компания на сайте.
Германия в конце 2022 года договорилась с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. В рамках этих договоренностей "Казтрансойл" в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении Германии составляет до 1,2 миллиона тонн.
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