https://ria.ru/20240615/kazakhstan-1953073284.html

Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти

Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти - РИА Новости, 15.06.2024

Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти

Казахстан поставит в Германию до конца года более 1 миллиона тонн нефти, сообщает "КазМунайГаз". РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:49

2024-06-15T08:49

2024-06-15T08:49

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казахстан

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АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Казахстан поставит в Германию до конца года более 1 миллиона тонн нефти, сообщает "КазМунайГаз". Сообщается, что председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. "Была затронута и тема экспорта карачаганакской нефти в свете повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе. В прошлом году нефть с Карачаганака в объеме порядка 1 млн тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "КазТрансОйла" и "Транснефти". За 5 месяцев 2024 года фактический объем поставок составил порядка 500 тысяч тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объеме более 1 млн тонн", - сообщает компания на сайте. Германия в конце 2022 года договорилась с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. В рамках этих договоренностей "Казтрансойл" в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении Германии составляет до 1,2 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240613/ekspert-1952581282.html

https://ria.ru/20240322/neft-1934859914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, германия, казахстан, астана, казмунайгаз, казтрансойл, в мире