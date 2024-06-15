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В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды

В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды - РИА Новости, 15.06.2024

В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды

Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды, конференция в Швейцарии была бы более... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T21:10

2024-06-15T21:10

2024-06-15T21:10

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СТАМБУЛ, 15 июн - РИА Новости. Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды, конференция в Швейцарии была бы более результативной при участии российских представителей, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала", - заявил Фидан на открытии конференции по Украине в Швейцарии. "Должен сказать, что эта конференция была бы более ориентированной на результат, если бы здесь в зале присутствовали представители России", - отметил министр. Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии. Министр также сообщил, что Анкара всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. По его словам, последняя попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке "почти получила позитивные отклики" от обеих сторон. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20240615/switzerland-1953162333.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, хакан фидан, владимир зеленский, оон, евросоюз, совет европы