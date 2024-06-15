Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/fidan-1953168749.html
В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды
В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды - РИА Новости, 15.06.2024
В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды
Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды, конференция в Швейцарии была бы более... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:10
2024-06-15T21:10
в мире
россия
украина
швейцария
владимир путин
хакан фидан
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953122096_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0324be9f2f62a10a0dad836ec4ba3811.jpg
СТАМБУЛ, 15 июн - РИА Новости. Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды, конференция в Швейцарии была бы более результативной при участии российских представителей, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала", - заявил Фидан на открытии конференции по Украине в Швейцарии. "Должен сказать, что эта конференция была бы более ориентированной на результат, если бы здесь в зале присутствовали представители России", - отметил министр. Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии. Министр также сообщил, что Анкара всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. По его словам, последняя попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке "почти получила позитивные отклики" от обеих сторон. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20240615/switzerland-1953162333.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953122096_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e47ca8ffb7be77e297deddb671ee72c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, хакан фидан, владимир зеленский, оон, евросоюз, совет европы
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Хакан Фидан, Владимир Зеленский, ООН, Евросоюз, Совет Европы
В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды

Фидан: конференция в Швейцарии была бы более результативной при участии России

© AFP 2024 / POOL / URS FLUEELERФлаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии
Флаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AFP 2024 / POOL / URS FLUEELER
Флаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 июн - РИА Новости. Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды, конференция в Швейцарии была бы более результативной при участии российских представителей, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала", - заявил Фидан на открытии конференции по Украине в Швейцарии.
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине
Вчера, 20:23
"Должен сказать, что эта конференция была бы более ориентированной на результат, если бы здесь в зале присутствовали представители России", - отметил министр.
Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии. Министр также сообщил, что Анкара всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. По его словам, последняя попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке "почти получила позитивные отклики" от обеих сторон.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
14 июня, 15:27
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ПутинХакан ФиданВладимир ЗеленскийООНЕвросоюзСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала