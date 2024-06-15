https://ria.ru/20240615/ekspert-1953138163.html
Эксперт рассказал, что делает саммит по Украине бесполезным
Эксперт рассказал, что делает саммит по Украине бесполезным - РИА Новости, 15.06.2024
Эксперт рассказал, что делает саммит по Украине бесполезным
Отсутствие России на саммите в Швейцарии, посвященном украинскому конфликту, делает его бесполезным, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:28
2024-06-15T17:28
2024-06-15T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Отсутствие России на саммите в Швейцарии, посвященном украинскому конфликту, делает его бесполезным, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. "Отсутствие России и участие нелегитимного (Владимира) Зеленского в швейцарской конференции делает ее аналогом бесполезной "Крымской платформы", - сказал Смирнов. По его словам, все подобные западные тусовки давно стали "международным слетом любителей устриц" и ничего кроме пустых заявлений от них ждать не стоит. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспектив
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в мире, россия, швейцария, украина, заур смирнов, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Заур Смирнов, Джо Байден, Си Цзиньпин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Эксперт рассказал, что делает саммит по Украине бесполезным
Эксперт: отсутствие РФ на саммите по Украине в Швейцарии делает его бесполезным