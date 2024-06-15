https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html

Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли в больнице

Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли в больнице - РИА Новости, 15.06.2024

Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли в больнице

Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске в Амурской области умерли в больнице, один – в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает минздрав Приамурья. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T03:37

2024-06-15T03:37

2024-06-15T04:49

дтп в благовещенске

благовещенск

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске в Амурской области умерли в больнице, один – в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает минздрав Приамурья."Двое пострадавших в аварии на улице Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", — говорится в сообщении.Один пострадавший, мальчик 14 лет, находится в реанимации, состояние крайне тяжелое. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, в субботу переведут из реанимации в отделение травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.По уточнённым данным минздрава, кроме мальчика в реанимации находится 32-летняя женщина, состояние крайне тяжелое.По данным управления МВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске в Амурской области. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.

https://ria.ru/20240614/prokuratura-1952969439.html

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благовещенск

амурская область

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дтп в благовещенске, благовещенск, происшествия, амурская область