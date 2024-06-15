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NYT опубликовала якобы проект договора между Россией и Украиной 2022 года - РИА Новости, 15.06.2024
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15:42 15.06.2024 (обновлено: 16:51 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/dogovor-1953124166.html
NYT опубликовала якобы проект договора между Россией и Украиной 2022 года
NYT опубликовала якобы проект договора между Россией и Украиной 2022 года - РИА Новости, 15.06.2024
NYT опубликовала якобы проект договора между Россией и Украиной 2022 года
Американская газета The New York Times опубликовала якобы проект договора между Москвой и Киевом от 15 апреля 2022 года, который так и не был подписан. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:42
2024-06-15T16:51
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американская газета The New York Times опубликовала якобы проект договора между Москвой и Киевом от 15 апреля 2022 года, который так и не был подписан.Великобритания, Китай, Россия, США, Франция названы в документе гарантами безопасности Украины как постоянно нейтрального государства. При этом обозначено, что статус гаранта для Белоруссии не согласован с Киевом, а статус гаранта для Турции — с Москвой. Согласно проекту договора, Украина как нейтральное государство обязуется не вступать ни в какие военные союзы, а также не размещать на своей территории иностранные военные базы и контингенты. &quot;Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в Конституции Украины. Государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также обязуются обеспечить соблюдение данного статуса на международном уровне&quot;, — говорится в документе.Согласно проекту, статьи договора о гарантиях вооруженной поддержки Украине в случае нападения на нее не распространялись бы на Крым и Севастополь. Также российская сторона планировала распространить их на некие территории, обозначенные в приложении № 6, однако его содержание не приводится в документе. Из проекта следует, что Украина отказалась обсуждать его статьи о взаимном с Россией снятии санкций, запретов и ограничительных мер, введенных с 2014 года, а также прекращении разбирательств по межгосударственным искам. Такой вопрос отсутствовал в "Стамбульском коммюнике" от 29 марта 2022 года. Также, согласно одной из статей проекта, Украина гарантировала, что русский язык "является официальным и функционирует наравне с государственным украинским" во всех законодательных, исполнительных и судебных учреждениях и институтах республики. В статье говорится, что Киев в течение 30 дней с подписания договора должен снять все ограничения на использование русского языка. Однако обозначено, что эту статью украинская сторона также отказалась обсуждать. Кроме того, Киев не стал рассматривать и положение о запрете пропаганды и организаций, основанных на идеях о превосходстве лиц определенного происхождения над другими, в том числе фашизма, нацизма, неонацизма и агрессивного национализма. Предполагалось, что Украина должна была в течение 30 дней после подписания договора отменить все законы о нацификации и героизации нацизма. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что дипломатические консультации в Стамбуле были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Как признался позднее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но в итоге Киев отказался от урегулирования, так как бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон сказал украинским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
https://ria.ru/20240614/peregovory-1952983219.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, верховная рада украины, владимир путин, давид арахамия
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Давид Арахамия
NYT опубликовала якобы проект договора между Россией и Украиной 2022 года

NYT опубликовала якобы проект договора между Россией и Украиной 2022 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американская газета The New York Times опубликовала якобы проект договора между Москвой и Киевом от 15 апреля 2022 года, который так и не был подписан.
Великобритания, Китай, Россия, США, Франция названы в документе гарантами безопасности Украины как постоянно нейтрального государства. При этом обозначено, что статус гаранта для Белоруссии не согласован с Киевом, а статус гаранта для Турции — с Москвой. Согласно проекту договора, Украина как нейтральное государство обязуется не вступать ни в какие военные союзы, а также не размещать на своей территории иностранные военные базы и контингенты.
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"Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в Конституции Украины. Государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также обязуются обеспечить соблюдение данного статуса на международном уровне", — говорится в документе.

Согласно проекту, статьи договора о гарантиях вооруженной поддержки Украине в случае нападения на нее не распространялись бы на Крым и Севастополь. Также российская сторона планировала распространить их на некие территории, обозначенные в приложении № 6, однако его содержание не приводится в документе.
Из проекта следует, что Украина отказалась обсуждать его статьи о взаимном с Россией снятии санкций, запретов и ограничительных мер, введенных с 2014 года, а также прекращении разбирательств по межгосударственным искам. Такой вопрос отсутствовал в "Стамбульском коммюнике" от 29 марта 2022 года.
Также, согласно одной из статей проекта, Украина гарантировала, что русский язык "является официальным и функционирует наравне с государственным украинским" во всех законодательных, исполнительных и судебных учреждениях и институтах республики. В статье говорится, что Киев в течение 30 дней с подписания договора должен снять все ограничения на использование русского языка. Однако обозначено, что эту статью украинская сторона также отказалась обсуждать.
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Кроме того, Киев не стал рассматривать и положение о запрете пропаганды и организаций, основанных на идеях о превосходстве лиц определенного происхождения над другими, в том числе фашизма, нацизма, неонацизма и агрессивного национализма. Предполагалось, что Украина должна была в течение 30 дней после подписания договора отменить все законы о нацификации и героизации нацизма.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что дипломатические консультации в Стамбуле были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как признался позднее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но в итоге Киев отказался от урегулирования, так как бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон сказал украинским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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