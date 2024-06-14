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Мюзикл в Московском дворце молодежи посмотрели 1 миллион зрителей - РИА Новости, 14.06.2024
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20:01 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zriteli-1953012820.html
Мюзикл в Московском дворце молодежи посмотрели 1 миллион зрителей
Мюзикл в Московском дворце молодежи посмотрели 1 миллион зрителей - РИА Новости, 14.06.2024
Мюзикл в Московском дворце молодежи посмотрели 1 миллион зрителей
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", который уже идет полтора года, посмотрели 1 миллион зрителей, сообщает пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:01
2024-06-14T20:01
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", который уже идет полтора года, посмотрели 1 миллион зрителей, сообщает пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". По этому случаю в спектакле в роли самого себя вышел один из основателей группы "Секрет" Николай Фоменко. Также на сцену был приглашен миллионный зритель – 17-летний Максим Смирнов из Казани, для которого все происходящее стало сюрпризом. "Эмоции просто зашкаливают! Мы, конечно, надеялись на успех, но такого не ожидал никто! Безусловно, ничего не состоялось бы, если бы не самоотверженная ежедневная работа артистов и команды мюзикла", - цитирует пресс-служба Фоменко. В свою очередь миллионному зрителю подарили поездку в Петербург на двоих – с романтическим ужином в ресторане и остановкой в гостинице. "Миллион зрителей! Подумать только! Это, действительно, беспрецедентный результат! Ни один спектакль за всю историю нашей страны не собирал такую колоссальную зрительскую аудиторию за полтора года ежедневного проката. Более того, мало кому приходит в голову, что ни один самый популярный артист в мире никогда не собирал миллион зрителей на 600 выступлениях подряд в одном зале", – отметил продюсер постановки, глава компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев. Как рассказал Смирнов, для него все происходящее стало полной неожиданностью. "Я в восторге! Когда сам Николай Фоменко обратился ко мне со сцены, я был просто в шоке! Мюзикл невероятный! Прекрасные артисты, костюмы, песни, которые я слушаю и очень люблю. Погружаешься в атмосферу того времени, в эту историю о любви и жизни. Песни группы "Секрет" актуальны для молодежи и сегодня, потому что времена меняются, а люди остаются те же, с такими же чувствами и взаимоотношениями. Буквально два дня назад я приехал из Казани в Москву просто погулять во время каникул, увидеть город", - отметил миллионный зритель. Он добавил, что получил удовольствие не только от мюзикла, но и от полета на троллейбусе во время спектакля.
https://ria.ru/20240328/kekhman-1936220538.html
https://ria.ru/20240529/spektakl-1949209764.html
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казань, санкт-петербург, москва, николай фоменко, дмитрий богачев, московский дворец молодежи, новости культуры, культура
Казань, Санкт-Петербург, Москва, Николай Фоменко, Дмитрий Богачев, Московский дворец молодежи, Новости культуры, Культура

Мюзикл в Московском дворце молодежи посмотрели 1 миллион зрителей

© Фото : Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", который уже идет полтора года, посмотрели 1 миллион зрителей, сообщает пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва".
По этому случаю в спектакле в роли самого себя вышел один из основателей группы "Секрет" Николай Фоменко. Также на сцену был приглашен миллионный зритель – 17-летний Максим Смирнов из Казани, для которого все происходящее стало сюрпризом.
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"Эмоции просто зашкаливают! Мы, конечно, надеялись на успех, но такого не ожидал никто! Безусловно, ничего не состоялось бы, если бы не самоотверженная ежедневная работа артистов и команды мюзикла", - цитирует пресс-служба Фоменко.
В свою очередь миллионному зрителю подарили поездку в Петербург на двоих – с романтическим ужином в ресторане и остановкой в гостинице.
"Миллион зрителей! Подумать только! Это, действительно, беспрецедентный результат! Ни один спектакль за всю историю нашей страны не собирал такую колоссальную зрительскую аудиторию за полтора года ежедневного проката. Более того, мало кому приходит в голову, что ни один самый популярный артист в мире никогда не собирал миллион зрителей на 600 выступлениях подряд в одном зале", – отметил продюсер постановки, глава компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев.
Как рассказал Смирнов, для него все происходящее стало полной неожиданностью.
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"Я в восторге! Когда сам Николай Фоменко обратился ко мне со сцены, я был просто в шоке! Мюзикл невероятный! Прекрасные артисты, костюмы, песни, которые я слушаю и очень люблю. Погружаешься в атмосферу того времени, в эту историю о любви и жизни. Песни группы "Секрет" актуальны для молодежи и сегодня, потому что времена меняются, а люди остаются те же, с такими же чувствами и взаимоотношениями. Буквально два дня назад я приехал из Казани в Москву просто погулять во время каникул, увидеть город", - отметил миллионный зритель.
Он добавил, что получил удовольствие не только от мюзикла, но и от полета на троллейбусе во время спектакля.
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КазаньСанкт-ПетербургМоскваНиколай ФоменкоДмитрий БогачевМосковский дворец молодежиНовости культурыКультура
 
 
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