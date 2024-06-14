СМИ: адвокаты обвинили Азербайджан в "пытках" Варданяна
РБК: адвокаты Варданяна обвинили Азербайджан в пытках и обратились в ООН
Рубен Варданян. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Адвокаты одного из бывших лидеров армян Нагорного Карабаха Рубена Варданяна обвинили власти Азербайджана в "пытках" своего подзащитного и обратились в ООН, пишет РБК со ссылкой на представителей защиты.
Как утверждают адвокаты, в апреле Варданян объявил голодовку в знак протеста против "политически мотивированного преследования", после чего его перевели в карцер. Бизнесмену, по заявлению защиты, не давали спать, мыться, читать и писать, во время голодовки к нему не допускали адвоката, была прервана его связь с внешним миром.
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Адвокаты Варданяна утверждают, что таким образом власти Азербайджана нарушают обязательства по конвенции против пыток и других унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также минимальные стандарты ООН в отношении обращения с заключенными.
Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма, по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы.
В конце мая Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу защиты Варданяна на продление его ареста еще на пять месяцев.
В октябре прошлого года президент Владимир Путин, комментируя судьбу Варданяна, заявил, что тот сам отказался от российского гражданства. Говоря о том, может ли российская сторона призвать руководство Азербайджана проявить в этом случае милосердие, глава государства уточнил: "мы всегда это делали и сейчас это делаем".
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