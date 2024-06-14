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СМИ: адвокаты обвинили Азербайджан в "пытках" Варданяна - РИА Новости, 14.06.2024
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03:09 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/vardanyan-1952753154.html
СМИ: адвокаты обвинили Азербайджан в "пытках" Варданяна
СМИ: адвокаты обвинили Азербайджан в "пытках" Варданяна - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: адвокаты обвинили Азербайджан в "пытках" Варданяна
Адвокаты одного из бывших лидеров армян Нагорного Карабаха Рубена Варданяна обвинили власти Азербайджана в "пытках" своего подзащитного и обратились в ООН,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:09
2024-06-14T03:09
в мире
азербайджан
баку
армения
рубен варданян
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Адвокаты одного из бывших лидеров армян Нагорного Карабаха Рубена Варданяна обвинили власти Азербайджана в "пытках" своего подзащитного и обратились в ООН, пишет РБК со ссылкой на представителей защиты.Как утверждают адвокаты, в апреле Варданян объявил голодовку в знак протеста против "политически мотивированного преследования", после чего его перевели в карцер. Бизнесмену, по заявлению защиты, не давали спать, мыться, читать и писать, во время голодовки к нему не допускали адвоката, была прервана его связь с внешним миром.Адвокаты Варданяна утверждают, что таким образом власти Азербайджана нарушают обязательства по конвенции против пыток и других унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также минимальные стандарты ООН в отношении обращения с заключенными.Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма, по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы.В конце мая Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу защиты Варданяна на продление его ареста еще на пять месяцев.В октябре прошлого года президент Владимир Путин, комментируя судьбу Варданяна, заявил, что тот сам отказался от российского гражданства. Говоря о том, может ли российская сторона призвать руководство Азербайджана проявить в этом случае милосердие, глава государства уточнил: "мы всегда это делали и сейчас это делаем".
https://ria.ru/20240421/vardanyan-1941298379.html
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
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в мире, азербайджан, баку, армения, рубен варданян, владимир путин, оон
В мире, Азербайджан, Баку, Армения, Рубен Варданян, Владимир Путин, ООН
СМИ: адвокаты обвинили Азербайджан в "пытках" Варданяна

РБК: адвокаты Варданяна обвинили Азербайджан в пытках и обратились в ООН

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРубен Варданян
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рубен Варданян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Адвокаты одного из бывших лидеров армян Нагорного Карабаха Рубена Варданяна обвинили власти Азербайджана в "пытках" своего подзащитного и обратились в ООН, пишет РБК со ссылкой на представителей защиты.
Как утверждают адвокаты, в апреле Варданян объявил голодовку в знак протеста против "политически мотивированного преследования", после чего его перевели в карцер. Бизнесмену, по заявлению защиты, не давали спать, мыться, читать и писать, во время голодовки к нему не допускали адвоката, была прервана его связь с внешним миром.
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Адвокаты Варданяна утверждают, что таким образом власти Азербайджана нарушают обязательства по конвенции против пыток и других унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также минимальные стандарты ООН в отношении обращения с заключенными.
Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма, по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы.
В конце мая Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу защиты Варданяна на продление его ареста еще на пять месяцев.
В октябре прошлого года президент Владимир Путин, комментируя судьбу Варданяна, заявил, что тот сам отказался от российского гражданства. Говоря о том, может ли российская сторона призвать руководство Азербайджана проявить в этом случае милосердие, глава государства уточнил: "мы всегда это делали и сейчас это делаем".
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В миреАзербайджанБакуАрменияРубен ВарданянВладимир ПутинООН
 
 
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